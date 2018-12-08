الرئيس الفلسطيني: حل المجلس التشريعي قريبا

أعلن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ خلال كلمة له في المؤتمر الدولي لتعزيز "دور ​القطاع الخاص​ في جهود الحوكمة و​مكافحة الفساد​"، الذي عقد ب​رام الله​، أنه "سيتم حل المجلس التشريعي قريبا".

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