رئيس وفد صنعاء لمفاوضات السويد: جئنا إلى حوار من أجل السلام لا الاستسلام

أكّد رئيس وفد ​صنعاء​ لمفاوضات ​السويد​ ​محمد عبد السلام​، "أنّنا نريد أن نصل إلى اتفاق ضمن سلة واحدة، وأهمّ أمر نريد أن يتمّ الكشف عنه هو الأسرى لدى ​الإمارات​"، مشدّدًا على "وجوب أن تتوقّف العمليات العسكرية في ​الحديدة​ وتعود ​القوات​ ​الغازية​ لمواقعها".

وأوضح في حديث تلفزيوني "أنّنا طالبنا بوجود مرحلة انتقالية من أجل تنفيذ ما تبقّى من مخرجات ​الحوار الوطني​"، لافتًا إلى "أنّنا جئنا إلى حوار من أجل السلام وليس الاستسلام".

وسأل "كيف يُطلب منّا أن نسلّم ​السلاح​ قبل تحقيق السلام وبوجود آلاف المقاتلين الأجانب في البلد؟ هل ينكر أحد أنّ ​اليمن​ تحت الاحتلال السعودي الإماراتي وخلفهم الأميركي؟ كيف يتمّ الحوار من دون أن نجلس مع الجانب اليمني حتّى الآن؟".