رئيس وفد صنعاء لمفاوضات السويد: جئنا إلى حوار من أجل السلام لا الاستسلام

أكّد رئيس وفد صنعاء لمفاوضات السويد محمد عبد السلام، "أنّنا نريد أن نصل إلى اتفاق ضمن سلة واحدة، وأهمّ أمر نريد أن يتمّ الكشف عنه هو الأسرى لدى الإمارات"، مشدّدًا على "وجوب أن تتوقّف العمليات العسكرية في الحديدة وتعود القوات الغازية لمواقعها".
وأوضح في حديث تلفزيوني "أنّنا طالبنا بوجود مرحلة انتقالية من أجل تنفيذ ما تبقّى من مخرجات الحوار الوطني"، لافتًا إلى "أنّنا جئنا إلى حوار من أجل السلام وليس الاستسلام".
وسأل "كيف يُطلب منّا أن نسلّم السلاح قبل تحقيق السلام وبوجود آلاف المقاتلين الأجانب في البلد؟ هل ينكر أحد أنّ اليمن تحت الاحتلال السعودي الإماراتي وخلفهم الأميركي؟ كيف يتمّ الحوار من دون أن نجلس مع الجانب اليمني حتّى الآن؟".
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