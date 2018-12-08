13 قتيلا نتيجة سقوط حافلة في أحد الأنهر بإقليم كشمير الهندي

أعلنت الشرطة ​الهند​ية "مقتل ثلاثة عشر شخصًا في حادث تعرّضت له ​حافلة​ في إقليم ​كشمير​ الهندي، بعدما سقطت عن ارتفاع حوالي 70 مترا في أحد الأنهر".

وأوضح كبير ضباط الشرطة راجيف باندي، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الحادث وقع فيما كانت الحافلة الّتي تقلّ 26 شخصًا، تعبر منعطفًا حادًّا على طريق ضيقة في منطقة بونش الجبلية الّتي تبعد 200 كلم جنوب مدينة سريناغار".

وتُعتبر القيادة المتهورة، إضافة إلى الطرق الضيقة والحال السيئة للمناطق الجبلية في الهند، سبب العديد من حوادث السيارات التي تقع في الوديان.