رئيس الوزراء الإسباني يحذر من تصاعد اليمين المتطرف بأوروبا

حذّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاشتراكيين في ​أوروبا​ من تصاعد ​اليمين المتطرف​، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات ضد صعود اليمين المتطرف في أوروبا"، موضحاً أن "الإجراءات المتخذة ضد اليمين المتطرف في أوروبا غير كافيه بطبيعتها الحالية"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه اليمين المتطرف".

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