بالصور.. نظام جديد للري بواسطة الإنترنت في كلية الزراعة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

افتتحت كلية الزراعة في جامعة أسوان، اليوم السبت، بالتعاون مع شركة غرب الصين للأعمال الإلكترونية نظامًا جديدًا للتحكم في الري إلكترونيًا من خلال الإنترنت طبقًا لاحتياجات النبات للري، في مقر الجامعة بصحاري.

شهد افتتاح النظام الجديد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتور ياسر عبدالحميد، عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والدراسات العليا، والبحوث والتعليم والطلاب، والدكتورة نشوى البنداري، مدير المركز العربي الصيني لنقل التكنولوجيا.

وقال الدكتور ياسر عبدالحميد، عميد الكلية أن النظام الجديد يهدف إلى توفير المياه، ويُنظم إدارة الري في مجال مفتوح، ويشرف عليه كلية الزراعة والموارد الطبيعية في جامعة أسوان، ووزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين، ومركز نقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفقًا لاحتياجات تنمية الزراعة المصرية.

وأوضح أن الوفد الصيني وقّع برتوكول تعاون مع جامعة أسوان للبدء في تنفيذ نظام التحكم في الري إلكترونيًا، بحضور الدكتور أحمد غلّاب، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واستغرق تنفيذ النظام واختباره ثلاثة أيام متواصلة .

بينما قال الدكتور محمد أبوالليل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع إن نظام الري الجديد يُقدّم ويُطبّق تكنولوجيا متطورة لتوفير المياه في مجال الري بجامعة أسوان، وجرى تطبيقه في حقل المانجو بمقر الجامعة بصحاري، حقل مصمم على الطراز المصري، وسوف يساهم النظام في إجراء البحوث العلمية المختلفة وإبراز نظام الري الذكي الموفر للمياه على أساس تكنولوجيا إنترنت الأشياء.

موضحًا أن فكرة نظام التحكم في الري إلكترونيًا يعتمد على وجود حساسات إلكترونية تقيس درجة رطوبة الأرض، ومدى احتياج النبات للمياه، والحساسات موصلة بأجهزة حديثة تمنع وتفتح تدفق المياه في شبكة الري إلكترونيًا.