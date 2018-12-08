رسائل وجهها أقدم سجين في مصر لكل صعيدي قبل ارتكابه جريمة "الثأر"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

وجّه كمال ثابت عبدالمجيد، 66 سنة، والمعروف بـ"أقدم سجين في مصر" لقضائه 45 عامًا في السجون المختلفة بمصر بعد خروجه من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، لشموله ضمن العفو الرئاسي عددًا من الرسائل المهمة لأبناء الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج الذين مازالوا متمسكين بعادة الثأر الذميمة .

قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أقول لكل شخص مهما كان عمره أو منصبه لا تندفع وراء عادات أصبحت لا تصلح في الوقت الحالي الذي انتشر فيه العلم والتنوير وعمّ كافة أنحاء العالم".

وأضاف أن الشخص يكون متحمسًا لأخذ الثأر، وبعد ارتكابه الجريمة، وتنفيذه العادة الذميمة يصيبه الندم فورًا بعد القبض عليه، وتُظلم الدنيا في وجهه أكثر وأكثر بعد توقيع عقوبة السجن عليه بمحكمة الجنايات .

"أقدم سجين" دخل السجن عام 1972 في عدة جنايات قتل وشروع في قتل من بينها واقعة قتل عمه وجده وشروع في قتل آخر من العائلة، وواقعة قتل شخص داخل السجن، والشروع في قتل آخر أيضًا داخل السجن أثناء قضائه العقوبة، وبلغت جملة أعوام العقوبة علهيا 65 عامًا بالسجن.

ناشد "عبدالمجيد" العقلاء وكبار العائلات بالتدخل السريع بالتعاون مع مشايخ الأزهر والأوقاف لوقف عادة الثأر الذميمة التي باتت تهدد أبناء الصعيد الذين ما زال العديد منهم متمسك بها رغم عاقبتها التي لا يعلمها إلا من ذاقها .