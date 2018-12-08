25 سنة ولم يسبق لها الزواج.. أهم مواصفات عروس أقدم سجين بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد :

كمال ثابت عبدالمجيد، مواليد 10 فبراير 1952، بقرية الديابات التابعة لمركز أخميم، والمعروف بأقدم سجين في مصر، لقضائه 45 عامًا خلف القضبان بين عنابر وزنازين السجون، خرج اليوم السبت من السجن بعفو رئاسي.

والآن لا يُفكر الرجل الستيني إلا في الزواج من عروس تُعوّضه ما فاته من حياة، ويعيش معها شبابه، إذ قال "عبدالمجيد" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يبحث عن عروس ليقضي معها ما تبقى من عمره.

وأضاف أقدم سجين أنه لن يرتبط بأي عروس دون التقيد بشروطه، إذ أنه لديه شروطًا لابد من توافرها في شريكة حياته أهمها أن تكون بكرًا عمرها من 20 إلى 25 سنة، وأن تكون على خُلق ودين حتى تتقي الله في أولاده الذين سيُنجبهم منها، إضافة إلى أنها يجب أن تنتمي إلى عائلة عريقة ومشهور عنها الصلاح والالتزام، ومن أبوين يعرفا الله جيدًا حتى تكن ابنتهما مثلهما وتتقي الله فيه.

وأشار "عبدالمجيد" إلى أنه لن يقبل الزواج بامرأة متزوجة قبل ذلك سواء كانت مطلقة أو أرملة، لافتًا إلى أن المدة التي قضاها في السجن أعطته دروسًا حياتية عميقة .

وعن الشيء الآخر المهم بالنسبة لأقدم سجين بعد زواجه بفتاة تتوفر فيها شروطه، هو أداء فريضة الحج أو العمرة ، مطالبًا شيخ الأزهر بمساعدته لأداء فريضة الحج .