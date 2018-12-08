مُساهمو تاكيدا يوافقون على القرارات الخاصة بعملية الاستحواذ...

أوساكا، اليابان -الخميس 6 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير)- غير مخصّص للإصدار أو النشر أو التوزيع، كليًاً أو جزئيّاً، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، في أية منطقةٍ قضائية يُعتبر فيها القيام بذلك انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في تلك المنطقة.

أعلنت اليوم شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TSE:4502) (المشار إليها فيما يلي بـ "تاكيدا") عن نتائج تصويت المساهمين خلال اجتماعهم الاستثنائي العام حول عملية الاستحواذ الموصى بها (المُشار إليها فيما يلي بـ "الاستحواذ") على شركة "شاير" العامة المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ "شاير").

تمّ إقرار اقتراح "تاكيدا" بتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ القرار بخصوص شروط العرض المتعلقة بطرح أسهم "تاكيدا" الجديدة اللازمة لتنفيذ الاستحواذ المقترح بصيغته المقترحة أصلاً من قبل ما لا يقل عن 88 في المائة* من الأصوات التي تم الإدلاء بها بخصوص هذا العرض. وبالتالي، تمّ استيفاء الشرط الذي فرضته "تاكيدا" والمتمثل في موافقة المساهمين على الاستحواذ بغية استكمال العملية.

وقال "كريستوفر ويبر، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ "تاكيدا"، في هذا الصدد: "إنّنا مسرورون إذ قرر المساهمون في شركتنا منح دعمهم الكامل لعملية استحواذنا على شركة ’شاير‘. والآن، مع حصولنا على موافقة المساهمين، فإنّنا نتطلع قُدماً إلى إغلاق الاستحواذ خلال الأسابيع القادمة لخلق شركة أكثر تنافسية، ومرونة، وربحية، وبالتالي أكثر قدرة على الصمود، بحيث نضعها في موقع يُتيح لها تقديم أدوية ورعاية تحويلية غاية في الابتكار للمرضى في جميع أنحاء العالم".

يبقى استكمال الاستحواذ رهناً بالحصول على موافقة المساهمين في شركة "شاير" خلال الاجتماعات المُزمع عقدها في وقت لاحقٍ من اليوم، وإصدار خطة الترتيب الخاصة بـ "شاير" من قبل محكمة جيرسي خلال جلسة استماع يُتوقع أن تنعقد في 3 يناير لعام 2019. ويخضع استكمال الاستحواذ المتوقع حدوثه في 8 يناير لعام 2018 إلى الحصول على الموافقات الضرورية من مساهمي "شاير" وإصدار خطة الترتيب من قبل محكمة جيرسي.

وبالإضافة إلى ذلك، تمّت الموافقة على الصيغة الأصلية لاقتراح "تاكيدا" المتمثل في تعيين ثلاثة من المدراء الخارجيين الحاليين لـ "شاير" (وهُم إيان كلارك، وأوليفر بوهون، وستفين جيليس) في مجلس إدارة "تاكيدا" اعتباراً من تاريخ استكمال الاستحواذ، (وسيكون هؤلاء المدراء مدراء خارجيين و "غير أعضاء في لجنة التدقيق والإشراف"). حصلت كلٌّ من هذه التعيينات على ما لا يقل عن 87 في المائة من الأصوات التي تمّ الإدلاء بها فيما يخص هذا الاقتراح.

وتُجري "تاكيدا" حالياً عملية حساب النتائج التفصيلية لتصويت المساهمين خلال الاجتماع الاستثنائي العام وتتوقع الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت دونما تأخير.

*ملاحظة: يجري تقديم هذا الرقم على أساس عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها لصالح المقترح كنسبة مئوية من العدد التقريبي لإجمالي الأصوات التي تمّ الإدلاء بها فيما يخص هذا المقترح (في كلّ حالة، إلى الحد الذي يُمكن من خلاله التأكد من صحة هذه الأرقام في وقت هذا الإعلان).

لمحة عن شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة

تعتبر شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TSE: 4502) شركة صيدلانية عالميّة قائمة على البحث والتطوير، وهي تلتزم بتأمين صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للمرضى من خلال تحويل العلوم إلى أدوية تغيّر الحياة. وتركّز "تاكيدا" جهودها في إطاري البحث والتطوير على المجالات العلاجية لطب الأورام، وأمراض الجهاز الهضمي وعلم الأعصاب إضافة إلى اللقاحات. وتقوم "تاكيدا" بالبحث والتطوير على الصعيد الداخلي ومع شركاء لكي تبقى في طليعة الابتكار. تقوم المنتجات المبتكرة لا سيما في مجال طب الأورام وأمراض الجهاز الهضمي إضافة إلى حضور الشركة في الأسواق الناشئة، بتعزيز نمو "تاكيدا". ويلتزم حوالي 30 ألف موظف لدى "تاكيدا" بتحسين جودة حياة المرضى ويعملون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية في أكثر من 70 دولة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.takeda.com/newsroom/.

معلومات إضافية

يتم تقديم هذا الإعلان لأغراض توفير المعلومات فقط. ولا يُقصد منه أن يكون، ولا يُشكّل سواءً بشكلٍ كاملٍ أو جزئي عرضاً، أو دعوةً، أو طلب عروضِ للشراء، أو الاستحواذ، أو الاشتراك في، أو التبادل، أو البيع أو التصرف في أي أوراقٍ مالية، أو التماس أي تصويتٍ أو موافقة في أي ولاية قضائية، سواءً بموجب الاستحواذ أو غيره، فلن يكون هناك أي بيع، أو إصدار، أو تبادل أو نقل للأوراق المالية الخاصة بـ "شاير" أو "تاكيدا" بموجب الاستحواذ أو خلافه وضمن أي ولايةٍ قضائية بما يخالف القانون المعمول به.

بياناتٌ تطلعية

يحتوي هذا الإعلان على بيانات معينة حول "تاكيدا" و "شاير"، والتي تُعتبر أو من الممكن أن تكون بياناتٍ تطلعية، بما في ذلك ما يتعلق بعملية جمعٍ مُحتملة تشمل "تاكيدا" و"شاير". جميع البيانات الواردة في هذا الإعلان بخلاف بيانات الحقائق التاريخية قد تكون بيانات تطلعية. وترافق البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، كلمات على غرار "نهدف"، "نخطط"، "نعتقد"، "نأمل"، "نواصل"، "نتوقع"، "نسعى"، "ننوي"، "نعتزم"، "يبدو"، "يجب"، "قد"، "يمكن"، "نقدر"، "نخطط" وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى أو السلبية منها. تنطوي البيانات التطلعية، وبحكم طبيعتها، على مخاطر وشكوك، لأنها تتعلق بالأحداث وتعتمد على الظروف التي ستحدث في المستقبل، والعوامل الموصوفة في سياق هذه البيانات التطلعية في هذا الإعلان يمكن أن تتسبب في نتائج وتطورات فعلية تختلف جوهرياً عن تلك المعبر عنها بشكلٍ واضحٍ أو ضمني في مثل هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، احتمالية عدم متابعة العمل على تشكيل أي جمع ممكن أو اكتماله، أو عدم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة أو استيفاء أي من الشروط الأخرى للجمع المحتمل إذا تمت متابعة العملية، التأثيرات السلبية على السعر السوقي لأسهم شركة "تاكيدا" العادية وعلى نتائج أعمال شركة "تاكيدا" أو "شاير" بسبب الفشل في استكمال عملية الجمع المحتملة، أو الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من عملية الجمع المحتملة، أو التأثيرات السلبية المتعلقة بالإعلان عن عملية الجمع المحتملة أو أي إعلانات أخرى تتعلق بالدمج المحتمل أو إتمام عملية الدمج المحتملة على السعر السوقي للأسهم العادية لشركتي "تاكيدا" أو "شاير"، أو التكاليف الكبيرة للمعاملات و/أو الالتزامات غير المعروفة، أو الظروف الاقتصادية والتجارية العامة التي تؤثر على الشركات المستهدفة في عملية الدمج بعد اكتمال الدمج المحتمل، أو التغيرات في القوى العالمية والسياسية والاقتصادية والتجارية والتنافسية والسوقية والتنظيمية، وأسعار الصرف وأسعار الفائدة في المستقبل، والتغيرات في القوانين الضريبية، واللوائح، والمعدلات والسياسات، وعمليات الدمج المستقبلية بين الشركات أو عمليات التصفية والتطورات التنافسية. على الرغم من الاعتقاد بأنّ التوقعات التي تعكسها هذه البيانات التطلعية معقولة، إلّا أنّه لا يمكن التأكيد على أنّ هذه التوقعات سوف تثبت صحتها، ولذلك وجب التحذير بعدم الاعتماد غير المبرر على هذه البيانات التطلعية التي تتحدث حصراً عن تاريخ هذا الإعلان.

وترد عوامل الخطر الإضافية التي قد تؤثر على النتائج المستقبلية في أحدث تقرير سنوي لشركة "شاير" وفق النموذج "10-كي"، وفي التقارير الربع السنوية اللاحقة لشركة "شاير" وفق النموذج "10-كيو"، في كل حالة بما في ذلك تلك المخاطر الموضحة في "البند 1 إيه: عوامل الخطر"، وفي التقارير اللاحقة لشركة "شاير" وفق النموذج "8-كي" وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة "شاير" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (جميعها متوفرة على الرابط التالي: www.Shire.com و www.sec.gov)، لم يتم تضمين محتوياتها والإشارة إليها في هذا الإعلان، كما أنّها لا تشكل جزءاً منه. تنطبق عوامل الخطر هذه على جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان، ويترتب على القارئ أخذها بعين الاعتبار.

جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلى شركتي "تاكيدا" أو "شاير" أو أي شخص يعمل بالنيابة عن الشركتين مؤهلة صراحة في مجملها بموجب هذا البيان التحذيري. يُوصى القراء بالحذر وعدم الاعتماد غير المبرر على هذه البيانات التطلعية التي تتحدث فقط عن تاريخ الصدور الوارد هنا. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لا تضطلع شركة "تاكيدا" أو "شاير" بأيّ التزامٍ لتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية، سواءً كنتيجةٍ لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

لا تمثل أي توقعاتٍ أو تقديرات للأرباح

ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك، لا يُقصد من أي جزءٍ من هذا الإعلان (بما في ذلك أي بيانات عن التآزرات التقديرية) أن يكون توقعات أو تقديرات بالأرباح لأي فترةٍ زمنية كانت، ولا ينبغي تفسير أيّ تصريح في هذا الإعلان على أنّه يعني أن الأرباح أو ربحية السهم أو أرباح الأسهم لكل سهم من "تاكيدا" أو "شاير"، حسب الاقتضاء، للسنوات المالية الحالية أو المستقبلية تتطابق بالضرورة أو تتجاوز الأرباح أو الأرباح السابقة المنشورة للسهم الواحد أو توزيعات الأرباح للسهم الواحد لشركة "تاكيدا" أو "شاير"، حسب الاقتضاء.

معلومات طبية

يحتوي هذا الإعلان على معلوماتٍ حول منتجاتٍ قد لا تكون متوفرةً في كلّ البلدان، أو قد تكون متوفرةً تحت علامات تجاريةٍ مختلفة، وتوصف لأعراض مرضيةٍ مختلفة، وبجرعات مختلفة، وبقواتٍ مختلفة. لا ينبغي اعتبار أيّ شيء وارد في هذه الوثيقة بمثابة التماسٍ أو ترويج أو إعلان لأي عقاقير طبية، بما في ذلك الأدوية قيد التطوير.

النشر على الموقع الإلكتروني

بموجب أحكام المادة 26.1 من القانون، سيتم توفير نسخة من هذا الإعلان (مع مراعاة بعض القيود المتعلقة بالأشخاص المقيمين في مناطق قضائية محدودة) عبر الموقع الإلكتروني لشركة "تاكيدا" على الرابط التالي: www.takeda.com/investors/offer-for-shire في موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً (بتوقيت لندن) بتاريخ 6 ديسمبر 2018. لم يتم إدماج محتوى الموقع المشار إليه في هذا الإعلان ولا يشكل جزءاً منه.

متطلبات الإفصاح بموجب القانون

بموجب أحكام المادة 8.3 (أ) من القانون، أي شخص مهتم بنسبة 1 في المائة أو أكثر من أي فئة من الأوراق المالية ذات الصلة الخاصة بالشركة المتلقية للعرض أو أي مُقدم لعرض تبادل الأوراق المالية (بحيث يكون مقدم عرض بخلاف مقدم العرض الذي تم الإعلان من جانبه أن عرضه يتم أو من المحتمل أن يتم نقداً فقط)، يجب أن يقدم إفصاحاً عن الموقف الافتتاحي بعد الإعلان عن مدة العرض، وإذا كان ذلك في وقت لاحق، بعد الإعلان الذي يتم من خلاله تحديد أي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية لأول مرة. يجب أن يحتوي الإفصاح عن الموقف الافتتاحي تفاصيل عن مصالح الشخص والمواقف القصيرة في، وحقوق الاكتتاب في أي من الأوراق المالية ذات الصلة لكل من (1) الشركة المتلقية للعرض و(2) أي مقدم أو (أي من مقدمي) عرض تبادل الأوراق المالية. يجب تقديم الإفصاح عن الموقف الافتتاحي من قبل شخص تنطبق عليه أحكام المادة 8.3 (أ) بموعد أقصاه الساعة 3.30 بعد الظهر (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر الذي يلي تاريخ بداية فترة العرض، وإذا كان ذلك مناسباً، بموعد أقصاه الساعة 3.30 بعد الظهر (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر الذي يلي تاريخ الإعلان الذي يتم فيه تحديد أي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية أولاً. أما الأشخاص المعنيين الذين يتعاملون بالأوراق المالية ذات الصلة والمتعلقة بالشركة المتلقية للعرض أو مقدم عرض تبادل الأوراق المالية قبل الموعد النهائي لتقديم الإفصاح عن الموقف الافتتاحي، فيجب عليهم أن يقدموا إفصاحاً عن الصفقة بدلاً من ذلك.

وبموجب أحكام المادة 8.3 (ب) من القانون، أي شخص مهتم أو يصبح مهتماً بنسبة 1 في المائة أو أكثر من أي فئة من الأوراق المالية ذات الصلة الخاصة بالشركة المتلقية للعرض أو أي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية، يجب أن يقدم إفصاحاً عن الصفقة إذا كان يتعامل بأي من الأوراق المالية ذات الصلة والمتعلقة بالشركة المتلقية للعرض أو أي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية. يجب أن يحتوي الإفصاح عن الصفقة على تفاصيل تتعلق بالصفقة ذات الصلة بالإضافة إلى مصالح الشخص والمواقف القصيرة في، وحقوق الاكتتاب في، أي من الأوراق المالية ذات الصلة لكل من (1) الشركة المتلقية للعرض و(2) أي مقدم أو (أي من مقدمي) لعرض تبادل الأوراق المالية، ما لم يتم الإفصاح عن هذه التفاصيل في السابق بموجب أحكام المادة 8. يجب تقديم الإفصاح عن الصفقة من قبل الشخص الذي تنطبق عليه أحكام المادة 8.3 (ب) بموعد أقصاه الساعة 3.30 بعد الظهر (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر الذي يلي تاريخ الصفقة ذات الصلة.

إذا قام شخصان أو أكثر بالعمل معاً بموجب اتفاق أو تفاهم، سواء كان رسمياً أو غير رسمي، للاستحواذ على أو الحصول على حصة الأغلبية في الأوراق المالية ذات الصلة لشركة متلقية للعرض أو مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية، فسيتم اعتبارهما شخصاً واحداً لأغراض تتعلق بالمادة 8.3.

يجب تقديم عمليات الإفصاح عن الموقف الافتتاحي من قبل الشركة المتلقية للعرض ومن قبل أي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية ويجب تقديم عمليات الإفصاح عن الصفقة من قبل الشركة المتلقية للعرض، وأي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية ومن قبل أي أشخاص يعملون بالتنسيق مع أي منهم (يرجى مراجعة المواد 8.1 و 8.2 و 8.4).

يمكن الاطلاع على تفاصيل حول الشركات المتلقية للعرض والشركات المقدمة للعرض التي يجب تقديم عمليات الإفصاح عن الموقف الافتتاحي وعمليات الإفصاح عن الصفقة الخاصة بالأوراق المالية ذات الصلة بموجبها في جدول الإفصاح على موقع الهيئة عبر الرابط التالي: www.thetakeoverpanel.org.uk، بما في ذلك تفاصيل حول عدد الأوراق المالية ذات الصلة قيد النظر، عند بدء فترة العرض وعند تحديد مقدم العرض لأول مرة. يجب عليكم الاتصال بوحدة مراقبة السوق التابعة للهيئة على الرقم 4402076380129+ إن كانت لديكم أية شكوك حول ما إذا كنتم ملزمين بتقديم إفصاح عن الموقف الافتتاحي أو إفصاح عن الصفقة.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20181204006215/en/

إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.