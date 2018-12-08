كوزمسيرج يستقطب نجمة "سيدات لندن" كارولين ستانبري سفيرة...

دبي، الإمارات العربية المتحدة-الخميس 6 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

أعلن مركز كوزمسيرج عن تعيين سيدة الأعمال والشخصية الإعلامية المرموقة في لندن كارولين ستانبري سفيرة له، تقديراً لجهودها الخيرية والإنسانية التي ستتُوج بمشاركتها في إقامة حفل خيري كبير برعاية علامة بوفيه 1822 في دبي هذا الشهر. وتأتي العلاقة بين كوزمسيرج وستانبري تجسيداً لما يجمعهما من شغف الظهور بمظهر الفخامة والتميز والحرص الكبير على رد الجميل وبذل العطاء.

وتُعتبر كارولين، التي تبلغ الثانية والأربعين من العمر، من الشخصيات المؤثرة في عالم الأزياء والتصميم، كما تُعرف بكونها شخصية اجتماعية وإعلامية ورائدة أعمال، وهي نجمة برنامج "سيدات لندن" التلفزيوني، وسخرت نجوميتها وشعبيتها لأعمال خيرية، من قبيل حفل "بريليانت از بيوتيفول" الخيري الذي تُقيمه حملة "فنانون من أجل السلام والعدالة" في فندق جراند ميلينيوم بمنطقة الخليج التجاري بدبي، يوم السابع من ديسمبر الجاري، برعاية بوفيه 1822، وبحضور ستانبري إلى جانب نخبة من الشخصيات الاجتماعية مثل الممثل الكوميدي بين ستيلر، والممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار سوزان سراندون، ودوقة يورك سارة فيرغسون، في كوكبة من النجوم الناشطين كل بطريقته، وفي ظهور هو الثالث لكارولين في هذا الحدث. ويسعى حفل "بريليانت از بيوتيفول" إلى التخفيف من وطأة الفقر من خلال التركيز على منح السيدات في المناطق الأشد فقراً بهايتي فرص الوصول إلى التعليم والتدريب في مجالات الصناعات الإبداعية.

وتشعر كارولين بأنها حققت كل ما أرادته في لندن، وقالت حول اختيارها من قبل كوزمسيرج: "يمثل الاعتناء بالجسم شكلاً من أشكال العناية الذاتية والحب، فعندما يعتني الانسان بذاته ويشعر شعوراً طيباً، ينعكس ذلك على كافة أوجه حياته. ولطالما شكلت جراحات التجميل تغييراً لحياة أعدادٍ لا تُحصى من الناس. وقد برزت دولة الإمارات بتقدمها الاستثنائي في مجال تعزيز الشخصية، ولعب كوزمسيرج دوراً ريادياً في هذا المجال، وأسهم في تغيير نظرة الناس لعلاجات التجميل. ويسرني أن أكون سفيرة لهذه العلامة المرموقة التي تمثل فريقاً يضم نخبة من كبار الأخصائيين الطبيين. نحن نساعد الناس على رسم أفضل صورة لهم، وتعزيز الراحة والثقة، والتأكيد على أن كل البدايات تبدأ من كيف نرى مظهرنا ونشعر به".

وتُحظى ستانبري بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبشهرة واسعة، ما يجعلها مكسباً كبيراً لمركز كوزمسيرج، والذي يسعى من خلال استقطاب ستانبري إلى التحول إلى المركز المفضل دولياً في مجال الرعاية التجميلية. ويضم مركز كوزمسيرج أكثر من 100 طبيب، وجرّاح، وأخصائي تجميل، وكوادر طبية، وستعمل كارولينا على دعوة أطباء أمريكيين بارزين إلى دولة الإمارات للانضمام إلى علامة كوزمسيرج. ويُقدم كوزمسيرج علاجات شاملة ومخصصة لكل حالة، تشمل حلولاً جراحية وغير جراحية مثل عمليات التكبير وعلاجات الليزر وغيرها الكثير. ويحتوي المركز على أفضل المعدات الطبية في العالم، ويضم نخبة من أفضل الكفاءات في مجالاتهم. وأسهمت عوامل مثل مستوى الرعاية المتقدم، وتنوع العمليات، والاستشارات المهنية من أطباء خبراء، في جعل كوزمسيرج الخيار المثالي لكافة جراحات وعلاجات التجميل.