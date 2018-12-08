أندرسن جلوبال تعلن عن توسيع حضورها في بولندا مع كيه إس بيه ليجال...

سان فرانسيسكو -الأربعاء 5 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أبرمت شركة "كيه إس بيه ليجال آند تاكس أدفايس" ("تي سروكوز إي سبولنيسي")، وهي شركة محاماة رائدة تتّخذ من كاتوفيتسي في بولندا مقرّاً لها، اتّفاقيّة تعاون مع "أندرسن جلوبال"، رابطة دوليّة من الشركات الضريبيّة وشركات المحاماة. ويساعد حضور "أندرسون جلوبال" المتوسّع في بولندا بتعزيز قدرتها على تأمين خدمة سلسلة في جميع أنحاء أوروبا، من خلال شركاتها الأعضاء والشركات المتعاونة معها. وخلال 15 عام مضى، كان فريق عمل "كيه إس بيه ليجال آند تاكس أدفايس" يدمج النصائح القانونيّة والاستشارات الضريبيّة، مع التركيز على الاتّصال المباشر مع العملاء وملاحقة صيحات جديدة في السوق القانونيّة.

وقال مارك فورساتز، رئيس مجلس إدارة "أندرسن جلوبال" والرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن تاكس" المحدودة، في هذا السياق: "تساهم ’كيه إس بيه ليجال آند تاكس أدفايس‘ بتوسيع أعمالنا في بولندا، في ظلّ استمرار فريق عملنا في الاتحاد الأوروبيّ بالنموّ بالحجم والقوة. وتنضمّ الشركة إلينا مع حوالي 30 اختصاصي وخمسة شركاء، يقدّم جميعهم خبرة عالية الجودة في مجال تقديم الحلول العمليّة الأفضل ضمن فئتها إلى العملاء، بالإضافة إلى القدرة على الاستجابة السريعة والسلسة إلى الحاجات المتغيّرة".

تترأس الشريكة ماجدالينا باترياس "كيه إس بيه ليجال آند تاكس أدفايس"، وتقدم الشركة خدمات قانونيّة منها القانون المؤسّسي، وعمليّات الاندماج والاستحواذ، وقانون العمل والتوظيف، وقانون العقارات والبناء، وقانون الملكيّة الفكريّة وتقنيّات جديدة، وإعادة الهيكلة، وحماية البيانات الشخصيّة، والخدمات الضريبيّة مثل تسعير عمليات التحويل، والتخطيط الضريبي، والضرائب العقاريّة، والضريبة على القيمة المضافة.

وعلّقت ماجدالينا قائلةً: "نقدّم حلولاً ملموسة ونصائح إلى عملائنا من خلال دمج المعرفة في عدد من مجالات القوانين والضرائب. ويقوم التعاون مع ’أندرسن جلوبال‘ بتعزيز قدرتنا على إتاحة خدمات إلى المؤسّسات العالميّة، والشركات البولنديّة، بالإضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، قمنا مسبقاً بتشكيل علاقة عمل مع الكثير من الشركاء الحاليّين ضمن الشركات التي تنتمي إلى ’أندرسن جلوبال‘، بما في ذلك زملائنا في وارسو من ’إيه 2 زد تاكس آند ليجال‘. وإنّنا نتطلّع إلى التعاون مع أفراد نتشارك معهم الرؤية نفسها".

تُعدّ "أندرسن جلوبال" رابطة دولية من الشركات الأعضاء المنفصلة والمستقلة قانونياً، وتضمّ أخصائيي خدمات ضريبية وقانونية من جميع أنحاء العالم. تأسست "أندرسن جلوبال" في عام 2013 من قبل الشركة الأمريكية العضو "أندرسن تاكس" المحدودة وأصبحت تضمّ حالياً حوالي 4 آلاف أخصائي في جميع أنحاء العالم وتتمتّع بحضور في أكثر من 124 موقعاً من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20181204005027/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.