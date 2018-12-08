فلير تطلق سلسلة رايمارين إيليمنت مع تصوير سونار يشبه الحياة...

ويلسونفيل، أوريغون -السبت 8 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "فلير سيستمز" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: FLIR) عن "رايمارين إيليمنت"، جيل جديد من أجهزة السونار وشاشات نظام تحديد المواقع العالمي المدمجة والمتطورة. تضمّ مجموعة "إيليمنت" تقنيّة "رايمارين ريل فيجن" الثلاثيّة الأبعاد وتقنيّة السونار "هايبر فيجن"، وهي تقدّم تصويراً واقعيّاً وتساعد على تلبية متطلبات الصيادين على السواحل وفي المياه العميقة من خلال أجهزة السونار المتطوّرة، وقدرات متنوعة على صعيد الخرائط، وتجربة عملاء عالية البديهيّة.

وانطلاقاً من نجاح شاشات الملاحة "رايمارين أكسيوم" الحائزة على جوائز من "فلير"، يضمّ "رايمارين إيليمنت" تقنيّة السونار "ريل فيجن" الثلاثيّة الأبعاد المدمجة التي تنتظر الحصول على براءة اختراع، ما يحسّن رؤية الصيادين تحت المياه مع صور ثلاثيّة الأبعاد لقاع البحر وموقع أكثر دقة للأسماك. ويطلق "إيليمنت" أيضاً تقنيّة سونار جديدة "هايبر فيجن" بقدرة 1.2 ميجاهرتز تنتظر الحصول على براءة اختراع، مع ترددات السونار ذي النبضات الرادارية المضغوطة العالية الكثافة ("شيرب"). وتحسّن تقنيّة "هايبر فيجن" سونار "داون فيجن" و"سايد فيجن" و"ريل فيجن 3 دي"، ما يسمح للصيادين برؤية الهيكليّة والنباتات والسمك بتفاصيل تشبه الحياة الواقعيّة.

هذا وتمّت أمثلة نظام التشغيل "لايت هاوس سبورت" الجديد من "إيليمنت" لتجربة عملاء مبسّطة، وهو يمكّن الصيادين بالإضافة إلى ضوابط لوحة المفاتيح من وضع إشارة سريعة على مواقع الصيد وإنشاء خرائط ذاتيّة عالية التحديد للأعماق باستخدام القدرة الجديدة من "رايمارين ريل بيثي" لتوليد خرائط السونار بالوقت الفعلي. ويتمّ تحسين تجربة العملاء من "إيليمنت" بشكلٍ إضافي من خلال معالج رباعي على متن القارب، يمنح إعادة رسم فوريّة للرسم البياني، وتصوير سهل من خلال "ريل فيجن 3 دي"، واستجابة سريعة في المياه.

وقال جيم كانون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فلير سيستمز"، في هذا السياق: "من خلال سلسلة ’رايمارين إيليمنت‘ الجديدة، نتيح تقنيّتنا الأكثر تطوّراً للسونار وتجربة بديهيّة للمستخدم إلى جمهور أوسع من سائقي المراكب الترفيهيّة. وتتمتّع ’إيليمنت‘ بأداء ملفت لفئتها، مع الوضوح الملحوظ لصور ’هايبر فيجن‘ ونظامنا التشغيلي الجديد ’لايت هاوس سبورت‘. معاً، تعيد سلسلة ’إيليمنت‘ تحديد الفئة لشاشات السونار والملاحة بنظام تحديد المواقع العالمي، ما يمنح الصيادين قدرات موثوقة".

تتألّف مجموعة "إيليمنت" من نماذج عرض قياس 7 و9 و12 إنش. وستبدأ عملية شحن "إيليمنت" في الربع الأوّل من عام 2019 عبر بائعي وتجار "فلير".

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول "رايمارين إيليمنت"، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.raymarine.com/element.

لمحة عن شركة "فلير سيستمز"

تُعتبر "فلير سيستمز"، التي تأسّست عام 1978 وتتخذ من ويلسونفيل بولاية أوريغون مقرّاً رئيسيّاً لها، شركةً رائدة عالمياً في تصنيع أنظمة الاستشعار التي تعزز الإدراك وتزيد الوعي، وتساعد في إنقاذ الأرواح، وتحسين الإنتاجية، وحماية البيئة. وتسعى "فلير" عبر نحو 3,500 موظف، في تحقيق رؤيتها المُتمثّلة في أن تصبح "الحاسة السادسة في العالم" عبر الاستفادة من التصوير الحراري والتقنيات المماثلة لتوفير حلول مبتكرة وذكية للأمن والمراقبة، ورصد البيئة والظروف، والاستجمام في الهواء الطلق، ورؤية الآلات، والملاحة، والكشف المسبق عن التهديدات. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.flir.com، ومتابعتنا عبر موقع "تويتر" على: @flir.

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