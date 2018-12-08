تورونتو-الخميس 6 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): تعلن شركة "ساتوشي إز كامينج باك إنكوربوريتد" عن إطلاق "ساتوشي إز كامينج باك دوت كوم" والتسويق لاثنين من الأصول الخاصة بتقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" الحاصلة على براءة اختراع.

وفي هذا السياق، تفترض "ساتوشي إز كامينج باك دوت كوم"، وهي عبارة عن ورقة بيضاء مذهلة تتكون من 8 آلاف كلمة، أن مؤسس عملة "البيتكوين" عائد للتحكم برمز "البيتكوين". ويقول رامي تابيلو، محلل مالي معتمد، ومؤسس شركة "ساتوشي إز كامينج باك إنكوربوريتد"، شارحاً وجهة نظره: "تمتلك شركة ’ساتوشي إز كامينج باك إنكوربوريتد‘ التقنية التي سيكون ساتوشي بحاجة إليها بعد تمكّنه من التحكم برمز عملة ’البيتكوين‘، إذ إن الشركة تسعى إلى منح براءات اختراع لـساتوشي نفسه".

وترتكز براءات الاختراع على كفاءة الطاقة ونظام الرقابة على التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" الذي يعمل ك"صندوق" للذكاء الاصطناعي.

وتطرح "ساتوشي إز كامينج با دوت كوم" مفاهيم وأفكار تجريدية مثيرة من شأنها دعم التقنية التي تعتمدها الشركة ولها الأثر المزلزل على عملة "البيتكوين". فتبتكر الورقة البيضاء، على سبيل المثال، للمرة الأولى مفاهيم جديدة ل"القيمة الجوهرية" و"التكلفة الجوهرية" الخاصة بالعملات المشفّرة.

ويتابع السيد تابيلو، عضو في جمعية المحللين الماليين المعتمدين في تورنتو "سي إف إيه" حديثه قائلاً: "تعتبر هذه الأفكار التجريدية قادرة على إحداث تغيرات جذرية، لا سيما بعد ترسيخ القيمة الجوهرية لعملة ’البيتكوين‘، إذ بات بإمكان المختصّين في القطاع المالي فهم كيف يمكن زيادة القيمة الجوهرية لجعل هذه العملة متوافرة بما يكفي فتصبح من أصول احتياطي البنك المركزي".

كما تسهم الورقة البيضاء، التي قلبت جميع المقاييس، بإعادة هيكلة مفاهيمنا حول كيفية استخدام الطاقة بالفعل من قبل التعاملات الرقمية "بلوك تشاين"، مما يسمح لنا بعزل وفصل، ثم المتاجرة بكل جزء مكون من مرفق الطاقة هذا. ويستطرد تابيلو، الكندي الذي يبلغ من العمر 44 عاماً، قائلاً: "يسمح تفسيرنا التجريدي للطريقة التي تقوم الطاقة من خلالها بتثبيت استقرار التعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘ لهذه الأخيرة بالنمو باستخدام مثبتات بديلة لا تستهلك سلع الطاقة". وأضاف: "يمثّل واحد من التطبيقات لدينا الحاصل على براءة اختراع هذا الأمر، باستخدام حروف التحقق ’الكابتشا‘ باعتباره المثبت البديل".

وتشرح الورقة البيضاء المتناسقة والشاملة كيف يتطور كل من الذكاء الاصطناعي والذكاء الخارق باستخدام التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" كركيزة أساسية لها.

ويضيف السيد تابيلو قائلاً: "يسمح نظام الرقابة على التعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘ الخاص بنا الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع للأفراد بامتلاك وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي حتى يخدمنا على النحو الأفضل. وفي ظل غياب التقنية التي نستخدمها، تقودنا عملة ’البيتكوين‘ المقاومة للرقابة إلى مشاريع تجارية مستقلة تستخدم الذكاء الاصطناعي ولكن معادية للبشرية. يجب على ساتوشي استخدام تقنية الرقابة خاصتنا بعد إجراء تغييرات جذرية في البروتوكول. وتتولى الورقة البيضاء تزويد ساتوشي بسرد خطابي لتبرير أسباب قيامه بهذه التغييرات الجذرية".

وتذكر الورقة البيضاء التي تحتوي على معلومات غنية أكثر من 50 هيئة علمية متخصصة في أسلوب جمعية اللغات الحديثة. أما قسم الخيال العلمي في الورقة البيضاء فتدور أحداثه حول هذا الكون، كدفتر تسجل فيه العملات المشفرة يُعرف ب"بيتجولي". ساتوشي هو بطل "بيتجولي" في قصة تتميز بطابع بطولي خارق. "بيتجولي" هو محاكاة عبر الحاسوب يحتاج المدير المسؤول عنه إلى بشر لحل لغز حروف التحقق "الكابتشا". ويقول السيد تابيلو: "لدى الورقة البيضاء عناصر هامة تشكّل قصيدة ملحمية تتميز بطابع خيالي علمي. ونحن نخطط لإنتاج وتمويل ثم ترخيص قصيدة ملحمية من الفضائل الأدبية في قصة نرثي فيها غياب ساتوشي ونبشّر بعودته".

"ساتوشي إز كامينج باك إنكوربوريتد" هي شركة كندية ناشئة تدعم التقنية التي تعتمدها بواسطة خطاب قوي النبرة، تسعى حالياً إلى تمويل مشروع استثماري. ويتمثل هدف الشركة الذي تطمح إلى تحقيقه في امتلاك تقنية ضرورية من شأنها تنظيم جميع التعاملات الرقمية "بلوك تشاين"، لتصبح الصوت الريادي الوحيد لعملة "البيتكوين".

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة تفقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.