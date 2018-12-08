بناء القدرات للإفراج عن تمويل القطاع الخاص في مجال الطاقة...

برلين -السبت 8 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): تعلن شركة Renewables Academy AG (RENAC)، المزود العالمي للتدريب في مجال تقنيات الطاقة الخضراء، عن انطلاق مرحلة تقديم الطلبات لنيل المنح الدراسية من إحدى الدورات التدريبية في إطار برنامجها الذي يستمر لمدة 18 شهراً بعنوان Green Banking MENA -Capacity Building on Green Energy and Climate Finance المخصص للقطاع المالي والدورات التدريبية حول دمج شبكات الطاقة المتجددة. ويضم البرنامج ثلاث دورات تدريبية، وحلقة دراسية لتدريب المدرّبين، وبرنامج "تطبيق تمويل الطاقة الخضراء"، وتدريب عبر الإنترنت. يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تحسين القدرة المستدامة لخيارات التمويل في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في كلّ من مصر والأردن والمغرب وتونس.

وتعتبر الاتفاقية الموّقعة في باريس خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الـ21 (COP21) دليلاً على الدور الرئيسي الذي تؤديه الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من وطأة التغير المناخي. وفي الوقت الذي تواصل فيه أسواق الطاقة الخضراء اكتساب الزخم المطلوب، تحظى دول مصر والأردن والمغرب وتونس بالموارد الطبيعية الضرورية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على نطاق واسع. وبالتالي، سيتمكّن المتخصصون المحليون المطّلعون كفاية، من الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في القطاع المتنامي، الذي يقدم بدوره أيضاً فوائد متعددة (مثل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأمن الطاقة وخلق فرص العمل، من جملة أمور أخرى).

أما الآن، فتواجه مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة حواجز كبيرة من التمويل الخارجي المقدم من المصارف، والتي عادة ما تتميز بأسعار الفائدة المرتفعة. تهدف الدورات التدريبية إلى معالجة هذه الظروف. ومن خلال برنامج Green Banking MENA، يمكن للمتخصصين المنتمين إلى المؤسسات المالية الخاصة والعامة والمهتمين أو المنخرطين في تمويل مشاريع الطاقة الخضراء، اكتساب معارف إضافية محددة ذات صلة بالتقنيات والمخططات المالية وتقييم المخاطر وتدابير التخفيف من الآثار وخيارات التمويل الدولي للمشاريع المتعلقة بالمناخ. كما يمكن للمتخصصين المهتمين من مصر والأردن والمغرب وتونس تقديم طلباتهم هنا لغاية 15 يناير 2019 للمشاركة في الجزء الأول من برنامج المنح الدراسية، وفي الحلقة الدراسية لتدريب المدرّبين في مركز التدريب التابع لRENAC في برلين، بألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن Green Banking MENA هو برنامج المنح الدراسية، وجزء من مشروع DIAPOL-CE لحوار السياسات وإدارة المعرفة حول استراتيجيات تطوير الانبعاثات المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتلقى مشروع DIAPOL-CE التمويل من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة والمحافظة على الطبيعة والسلامة النووية ضمن المبادرة الدولية الألمانية للمناخ من تنفيذ المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

ومنذ عام 2015، تم تنفيذ برنامج "Green Banking" الحائز على جائزة والمقدم من RENAC بنجاح في جنوب شرق آسيا، وهو حالياً بصدد التوسع ليشمل مناطق أخرى، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أجل ضمان تلبية محتوى البرنامج للمتطلبات المحلية، نُظمت رحلات لتقييم احتياجات القدرات في شتاء عام 2017 بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وفي هذا السياق، قال نجوين ثي كام تو من البنك التجاري المشترك العام في فيتنام الذي شارك في برنامج المنح الدراسية في فيتنام: "تشكّل الحلقة الدراسية لتدريب المدرّبين في ’Green Banking MENA‘ فرصة هائلة تهدف إلى اكتساب المعرفة من إحدى أهم دول العالم في الطاقة المتجددة فضلاً عن اكتساب أساليب تعليمية فعالة". وبالإضافة إلى الحلقة الدراسية لتدريب المدرّبين في مركز التدريب التابع ل‘RENAC‘ في برلين الرامية إلى بناء قدرات المدرّبين المحليين، تشمل أنشطة البرنامج تدريبًا مباشرًا في البلدان المشاركة، وتدريبًا عبر الإنترنت.

لمحة عن "RENAC"

تعتبر شركة Renewables Academy AG (RENAC) التي تتخذ من برلين، في ألمانيا مقراً رئيسياً لها، إحدى الشركات العالمية الرائدة والمتخصصة في التدريب وبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ومنذ العام 2008، انضم أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 140 دولة إلى برامج التدريب المقدمة من "RENAC". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة "RENAC". ويمكن للمتخصصين المهتمين في المشاركة تقديم طلباتهم لغاية 15 يناير 2019.

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