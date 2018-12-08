إكس واي أو، أفضل عملة مشفرة في عام 2018 تستمرّ بالصعود مع إدراج جديد...

سان دييغو -الجمعة 7 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "إكس واي أو نتوورك"، التقنيّة التي تجلب التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" إلى عالم الواقع، أنّها حصلت على الموافقة وأنّه سيتمّ إدراجها ضمن بورصة "لاتوكن" للعملات المشفرة والتي تتّخذ من إستونيا مقرّاً لها، بحيث تبدأ عملية الشراء والتداول اعتباراً من 7 ديسمبر 2018. ويسرّ "إكس واي أو" أن تطلق أخبار الإدراج لأنّ تجربة المستخدمين مع "لاتوكن" تشتهر بإيجابيّتها، ولأنّ البورصة تتمتّع بحجم تداول يومي ملفت بمعدل 50 مليون دولار أمريكي، ما منح البورصة موقعها ضمن تصنيف ’أفضل 50‘ بورصة عالميّة للعملات المشفرة.

ويعدّ هذا الإعلان الأوّل في إطار تنفيذ استراتيجيّة المبادلة الذكيّة من "إكس واي أو"، ما يسمح للمستثمرين المعتمدين وغير المعتمدين شراء "إكس واي أو" من بورصة خارج حدود العلاقة الحاليّة مع "آيديكس". وحسب التفسير المفصّل عبر مدونة الشركة، تعقد "إكس واي أو" حالياً اتفاقيّات من 10 بورصات رائدة، جميعها ضمن أفضل 100 بورصة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "لاتوكن" تعتبر بورصة سريعة النموّ للعملات المشفرة تركّز على تأمين السيولة لعملات رمزية جديدة في الأسواق. وبحسب الشركة، كشفت "كوينماركت كاب" أن "لاتوكن" وصلت إلى تصنيف ضمن أفضل 50 بورصة على صعيد حجم التداول. وتتمتّع الشركة بأكثر من 80 ألف تاجر مرخّص، ويتوافر أكثر من 180 ثنائي مختلف لتداول العملات المشفرة. وتقدّم "لاتوكن" تكاليف منخفضة للتداول وللانسحاب، وخصائص جذابة أخرى مثل التداول الفوري، وخصائص التداول المتقدمة، ومنافذ العملة المشفرة/ النقد الإلزامي ("فيات").

وقال فالانتان بريوبرازنسكي، الرئيس التنفيذي لبورصة "لاتوكن"، في هذا السياق: "نفتخر بقيام ’إكس واي أو نتوورك‘ بإدراج ’إكس واي أو‘ عبر ’لاتوكن‘. وإننا نقدر الريادة التي تُظهرها الشركة في مساحة التحقق من الموقع، والتطبيقات الكثيرة لما يقومون به. من الواضح أنّهم على وشك تحقيق أشياء رائعة أخرى. إنّ المستقبل مزدهر أمام ’إكس واي أو‘ ونشعر بالسعادة لانطلاقهم عبر بورصتنا".

وتتخطى استراتيجيّة المبادلة الذكية من "إكس واي أو" مجرّد اختبار بورصات بسمعات إيجابيّة وأحجام مداولة كبيرة. وتندرج "إكس واي أو" عبر البورصات لإحداث تأثير عالمي، من أجل ضمان حصول الناس حول العالم على "الوقود" لشركة "إكس واي أو نتوورك"، وأيضاً التثقيف حول الشبكة القويّة للتحقق من الموقع التي يتمّ بناؤها حاليّاً.

وعلّق سكوت سكيبر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون التسويق لدى "إكس واي أو"، قائلاً: "من المهمّ أن يتمّ إدراج ’إكس واي أو‘ عبر ’لاتوكن‘ والكثير من البورصات الأخرى المختارة بشكلٍ استراتيجي، لسببَين مهمَّين. أوّلاً الحضور العالمي. قمنا بتأسيس ’إكس واي أو‘ على فكرة خلق شبكة مواقع ’يدعمها الناس‘. ويساهم الإدراج في البورصات المناسبة وبالأخصّ البورصات الأجنبيّة في إيصال’إكس واي أو‘ إلى أشخاص لم يكونوا ليسمعوا بنا بخلاف ذلك، أو العالم الجديد من ’جيوماينينج‘ أو ’جيودابس‘. وبذلك تنمو شبكتنا وترتفع قيمتها".

وأكمل سكيبر: "ثانياً، يتعلّق الأمر بثبات الأسعار. ويجب أن يؤدي الإدراج في عدد أكبر من البورصات إلى ثبات أكبر لأسعار ’إكس واي أو‘. وكجزءٍ من منظومة صحيّة للشبكات، يمنحنا العمل مع عدد أكبر من البورصات مثل ’لاتوكين‘ فرصة أفضل للحصول على سعر ’إكس واي أو‘ أكثر ثباتاً، ما يجعلها آليّة حوافز أكثر جاذبيّة من أجل ’جيومينرز‘. وشيء واحد أكثر أهميّة أعلم أنّ مجتمعنا سيقدره، بما أنّنا نستمع باهتمام إلى المدخلات والتعليقات التي نحصل عليها بشكلٍ دائم: عبر إنهاء مبيع عملات ’جاما ستيج إكس واي أو‘ الرمزية وبدء الإدراج في البورصات، ستحدّد السوق الآن سعر عملات ’إكس واي أو‘، انتهى".

لمحة عن "إكس واي أو نتوورك"

تمثّل "إكس واي أو نتوورك" الجهود الهادفة إلى إنشاء شبكة مواقع جغرافية-مكانية شاسعة تعمل بتقنية التعاملات الرقمية وهي قيد التطوير حالياً بهدف توفير بيانات مواقع دقيقة وموثوقة متعلقة بكل شيء بدءاً من السيارات وصولاً إلى الهواتف الذكية. وتعتزم منظومة "إكس واي أو نتوورك"، من خلال الجمع بين أجهزة الإرشاد لتحديد المواقع وإنترنت الأشياء والأجهزة الجوالة، تقديم الإحداثيات والبيانات المؤكدة والمطلوبة لتنفيذ العقود الذكية، وتشغيل المدن الذكية، وتعزيز التعاملات المالية، وتشغيل مجموعة كبيرة من التطبيقات المتمركزة حول المواقع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://xyo.network.

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