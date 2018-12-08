هاري بوتر: لغز هوغوارتس تدعو اللاعبين لتزيين الردهات في مدرسة...

-الجمعة 7 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

-(بزنبس واير): "جام سيتي":

من: "جام سيتي"، وهي شركة استوديوهات لإنتاج الألعاب على الهاتف الجوال مقرها لوس أنجلوس، بالشراكة مع شركة "وورنر برذرز للتسلية التفاعلية"، تحت علامة "بورتكي غايمز" التجارية من شركة "وورنر برذرز للتسلية التفاعلية"، وهي علامة تجارية متخصصة في إنتاج تجارب جديدة عبر الأجهزة الجوالة وألعاب الفيديو بحيث تضع اللاعب في قلب مغامرة خاصة به، وهي ألعاب مستوحاة من قصص جي كي رولنغ الأصلية.

ماذا: في لعبة "هاري بوتر: لغز هوغوارتس" الشهيرة والمخصصة للأجهزة الجوالة، أصبح لدى اللاعبين الفرصة الأولى من نوعها لإنشاء شخصية والالتحاق بمدرسة "هوغوارتس للسحر والسحرة". واحتفالاً بعيد الميلاد في عالم السحرة، ستحتوي كل غرفة من غرف المنزل المشترك في المدرسة على شجرة الميلاد الخاصة بها والمزينة بألوان المنزل والتي تشمل: الأحمر لـ"جريفيندور" والأخضر لسليذرين والأزرق لـ"رافنكلو" والأصفر لـ"هافلباف".

وابتداءً من اليوم، سيتلقى اللاعبون الدعوة للمشاركة في عطلة الأعياد لتزيين "هوغوارتس" من خلال التصويت لزينة شجرتهم المفضلة. ويمكن لعشاق هذه اللعبة زيارة "هاري بوتر: لغز هوغوارتس" في الفترة الممتدة ما بين 6 و12 ديسمبر عبر مواقع "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستغرام" لمشاهدة تشكيلة مختارة من زينة الأعياد والتصويت لها. وسيتم وضع التشكيلة الحائزة على أكبر عدد من الأصوات على كل شجرة في المنزل، والتي سيتم الكشف عنها أثناء سير اللعبة في 13 ديسمبر.

ومن أجل جلب الإثارة التي تطغى على عيد الميلاد في "هوغوارتس" إلى عالم "ماغل" الذي يفتقر إلى القدرات السحرية، سيتم إصدار مقطع فيديو على قنوات "هاري بوتر: لغز هوغوارتس" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع الكشف عن شجرة الميلاد أثناء سير اللعبة، مع تسليط الضوء على جميع ديكورات الأعياد الميلادية واتخاذ اللعبة طابع العيد في ديسمبر الحالي. كما سيحفز مقطع الفيديو هذا إتمام مهمة بفترة زمنية محددة تُظهر عشيرة السحرة المحبوبة في العالم "ويزلي". وبإلقاء نظرة سريعة على تاريخ العائلة من خلال تقديم هدايا مصنوعة يدويًا، سيوفر مقطع الفيديو أيضًا لعشاق اللعبة إرشادات قائمة على مفهوم "افعلها بنفسك" لإطلاعهم على كيفية استنساخ زينة الشجرة الفائزة في هذا النشاط الاحتفالي الذي يقام أثناء سير اللعبة.

اقتباس: قال جوش يغوادو، الرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى "جام سيتي": "لا يقتصر تفاعل اللاعبين في لعبة ’هاري بوتر: لغز هوغوارتس‘ على الأسرار، واختيار شخصيات عالم السحرة والالتحاق بالصفوف الدراسية في مدرسة ’هوغوارتس‘ فحسب، لا بل ويتفاعلون أيضاً مع الطقوس والاحتفالات التي تقام هناك". وأضاف: "تعكس عطلة الأعياد الشتوية توقيتاً مميزاً في ’هوغوارتس‘، لذلك نود أن ندعو اللاعبين للانضمام إلينا لجلب البهجة والزينة الخاصة بهذا الموسم إلى المدرسة الأسطورية. وإننا متحمسون للاحتفال بعطلة الأعياد مع عشاق هذه اللعبة، ونتطلع قُدماً إلى خوض المزيد من المغامرات في الأيام القادمة!"

خلفية القصة: "هاري بوتر: لغز هوغوارتس" هي اللعبة الأولى عبر الهواتف الجوالة التي يستطيع فيها اللاعبون أن يبتكروا شخصيات خاصة بهم، واختبار الحياة كطلبة في مدرسة "هوغوارتس". وفي هذه اللعبة من ألعاب لعب الأدوار، يخلق اللاعبون صورة رمزية لطالب في مدرسة "هوغوارتس"، ويحضرون الدروس، ويتعلمون المهارات السحرية، ويقيمون الصداقات أو العداوات مع طلبة آخرين. كما يتخذون قرارات حاسمة تؤثر على حبكة روايات شخصياتهم فيما يمضون سنواتهم في مدرسة "هوغوارتس" إما كسحرة أو كعرافين. وتضم اللعبة نظام مواجهة جديد، حيث تؤثر قرارات اللاعبين وأفعالهم على مهامهم، الأمر الذي يسمح لعشاق "هاري بوتر" بإنشاء إرثهم الخاص كساحرة أو ساحر.

للمشاركة في نشاط تزيين "شجرة عيد الميلاد مع لغز هوغوارتس"، والتواصل مع عشاق اللعبة الآخرين، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية التالية: www.facebook.com/HPHogwartsMystery, www.twitter.com/HogwartsMystery, وwww.instagram.com/hphogwartsmystery. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.HarryPotterHogwartsMystery.com/

ملاحظات المحرر: لتحميل الأصول الداعمة لـ "هاري بوتر: لغز هوغوارتس"، يرجى زيارة الرابط التالي: https://app.box.com/v/HPHM-HogwartsChristmas2018

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