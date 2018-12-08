معهد سي إم إم آي يوسع منتجات سي إم إم آي في 2.0 لتشمل الخدمات وإدارة...

بيتسبرغ-الخميس 6 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): قام اليوم معهد "سي إم إم آي" بتوسيع مجموعة منتجات دمج نموذج نضج القدرات "سي إم إم آي في 2.0"، مضيفاً وجهات نظر ذات صلة بالخدمات وإدارة الموردين إلى مجموعة النماذج هذه المعترف بها عالمياً التي تضم أفضل الممارسات وأدوات القياس والتقييم وتوجيه قياس الأداء. وتساهم مجموعة منتجات دمج نموذج نضج القدرات "سي إم إم آي في 2.0" في تمكين المؤسسات من تحليل وتقييم العمليات الداخلية، ومساعدتها على قياس قدراتها في سبيل تنفيذ أفضل للممارسات ومجالات تحسين شديدة الدقة، فضلاً عن تحقيق أداء أفضل.

هذا وتم إطلاق منتجات دمج نموذج نضج القدرات "سي إم إم آي في 2.0"، المصممة لتحسين أداء الأعمال وتحقيق نتائج قابلة للقياس، للمرة الأولى في شهر مارس من هذا العام. وبالإضافة إلى تطوير المنتجات، تضم منتجات دمج نموذج نضج القدرات "سي إم إم آي في 2.0" اليوم وجهات نظر من شأنها أن تطور اختيار الموردين وإدارتهم، فضلاً عن تقديم وإدارة الخدمات الداخلية والخارجية. ويواصل إعلان اليوم تعزيز التزام معهد "سي إم إم آي" بتطوير منتجات دمج نموذج نضج القدرات "سي إم إم آي في 2.0" ومساعدة المؤسسات على فهم وتحسين قدراتها - لدى الأشخاص والعمليات والتقنيات - عبر كل جانب من جوانب وأعمال المؤسسة.

وتماشياً مع الهدف المتمثل في الحصول على نتائج أعمال أفضل وأسرع، تشمل التحسينات الإضافية على مجموعة المنتجات ما يلي:

تحسينات هامة على تجربة المستخدم لجهاز عرض نموذج دمج نموذج نضج القدرات "سي إم إم آي في 2.0"

تحسينات وتوضيحات لأسلوب التقييم المعتمد القائم على الأداء، إلى جانب مجموعة من أدوات التقييم الجديدة

دورات تدريبية جديدة ومواد تثقيفية للمستخدمين الجدد والحاليين من شأنها إطلاعهم على كيفية تقييم وتحسين قدرة العملية وأدائها والحفاظ عليها، بما في ذلك دورة تحديث لنموذج التعليم الإلكتروني، الذي يأتي ليكمّل الخيار الذي يقوده المدرّب.

وقال كيرك بوتولا، الرئيس التنفيذي لمعهد "سي إم إم آي" في هذا السياق: "في بيئة الأعمال الحالية، من الضروري أن تدرك جميع المؤسسات قدراتها، وأن تتمكن من تقدير أين وكيف تعزز تلك القدرات المتوافقة مع احتياجات الأعمال، إضافة إلى تركيز الموارد من أجل تحسين الأداء بشكل مستمر". وأضاف: "يوفر كل من نموذج وموارد ’سي إم إم آي في 2.0‘ القاعدة الأساسية لهذه الأعمال، مما يساعد القادة على استنتاج الأداء المعزز والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير، والحصول على النتائج التي يسعون إلى تحقيقها بكفاءة وفعالية".

وتوفر التحديثات على "سي إم إم آي في 2.0" الفوائد التالية في كل مجال من مجالات التركيز التي تشمل:

التطوير: تحسين قدرة المؤسسة على تطوير منتجات وحلول عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء والمستخدمين النهائيين.

الخدمات: تحسين قدرة المؤسسة على تقديم عروض وخدمات عالية الجودة بكفاءة وفعالية تلبي احتياجات السوق والعملاء.

إدارة المورد: التقليل من المخاطر التي تهدد المؤسسة وتحسين القدرة على إدارة سلسلة التوريد.

كما تشهد المؤسسات، التي تبني القدرات وتستفيد منها، على تراجع الثغرات في الأداء، وتكرار الأعمال المنجزة، والتكاليف، والوقت الذي تستغرقه المنتجات لطرحها في السوق والمخاطر الأخرى. كما أنها تشهد على ارتفاع الجودة والإنتاجية ورضا العملاء والأداء والأعمال الجديدة / المتكررة.

ومن جهته، قال هونغ أو، رئيس شؤون تكنولوجيا المعلومات لمجموعة "إي بيه جي" في بنك "تشاينا مرشينت": "بفضل ’سي إم إم آي في 2.0‘، قمنا بتخفيض الوقت اللازم للتقييم بنسبة 50 في المائة عبر 90 في المائة من مشاريعنا". وأضاف: "نتيجة لذلك، تمكنّا من تلبية طلب الإدارة العليا لإجراء تقييم لتغطية جميع الفرق، ما سهّل علينا اعتماد ’أجايل‘. بالفعل، لقد أعجبنا هذا المنتج، فقد ساعدنا على إجراء تقييم أفضل".

ووفقًا للبيانات الصادرة عن شركة "ماكينزي آند كومباني"، فإن أكثر من 50 في المائة من الشركات لم تقم بعمليات قياسية، وليس لديها أصول للعمليات ووظائف تساعد على قياس العوامل الهامة في شركاتها، في حين يشير الثلث من الشركات إلى وجود صعوبات في خطط المراقبة وإجراء التعديلات اللازمة. ومن أجل مواجهة هذه التحديات، يتم تنظيم جوهر نموذج "سي إم إم آي في 2.0" بواسطة قدرات بالغة الأهمية خاصة بكل مؤسسة، والتي عندما يُستفاد منها بشكل مناسب، تسهم بالتالي في تحسين أداء الأعمال والمرونة، وتشمل:

ضمان الجودة

هندسة وتطوير المنتجات

تقديم وإدارة الخدمات

اختيار وإدارة الموردين

التخطيط وإدارة العمل

إدارة مرونة الأعمال

إدارة القوى العاملة

دعم التنفيذ

الحفاظ على العادات والمثابرة

تحسين الأداء

للمزيد من المعلومات حول معهد "سي إم إم آي"، و"سي إم إم آي في 2.0"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: cmmiinstitute.com/cmmi.

لمحة عن معهد "سي إم إم آي"

يعتبر معهد "سي إم إم آي" (cmmiinstitute.com)، وهو إحدى الشركات التابعة لشركات "إيساكا"، الرائد العالمي في تطوير الممارسات الفضلى على صعيد الأفراد والعمليات والتقنية. ويمكّن معهد "سي إم إم آي" المؤسسات من تعزيز الأداء وتقييمه عبر مجموعة من قدرات الأعمال الهامة، بما في ذلك تطوير المنتجات والتميز في الخدمة وإدارة القوى العاملة وإدارة البيانات وإدارة الموردين والأمن الإلكتروني.

وعلى مدى أكثر من 25 عاماً، حققت الآلاف من المؤسسات عالية الأداء في مجموعة متنوعة من القطاعات، نجاحاً في الأعمال المستدامة، بفضل الاعتماد على "سي إم إم آي" وأثبتت أنها شريكة أعمال وتوريد قادرة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.