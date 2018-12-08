إكساغريد تفوز بالتصويت كـأفضل شركة للنسخ الاحتياطي عالي التقارب...

ويستبورو، ماساتشوستس-الخميس 6 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "إكساغريد"، المزود الرائد في مجال التخزين الذكي عالي التقارب للنسخ الاحتياطي ، مع إلغاء البيانات المكررة، أنها حظيت بالتكريم من قبل "إس في سي" بنيلها جائزة عن فئة "أفضل شركة للنسخ الاحتياطي عالي التقارب لعام 2018"، التي تم طرحها حديثاً. تم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع جوائز "إس في سي" الذي أقيم في 22 نوفمبر 2018 في فندق ميلينيوم جلوسيستر في لندن.

هذا وتتولى جوائز "إس في سي" تكريم المنتجات والمشاريع والخدمات - فضلاً عن الشركات وفرق العمل التي تعمل في قطاعات السحابة، والتخزين والرقمنة. كما تكرّم جوائز "إس في سي" الإنجازات التي يحققها كلّ من المستخدمين النهائيين وشركاء التوزيع والبائعين. ووفقًا لـجوائز "إس في سي"، بلغت الترشيحات رقماً قياسياً في جميع الفئات خلال عام 2018، لذا حقق المرشحون المتأهلون للتصفيات النهائية هذا العام نتائج جيدة في الوصول إلى قائمة أفضل المرشحين، ولكن ’إكساغريد‘ تمكّنت من أن تكون الفائزة الواضحة ضمن فئتها. ويتم التصويت للمرشحين من قبل القراء الذين يولون اهتماماَ واسعاً بمجموعتنا الثابتة من منشورات "عالم الرقمنة"، محققين أعداد أصوات تمكّنت من جديد من خرق الأرقام القياسية السابقة.

وقال بيتر ديفيز، مدير المبيعات لحافظة "عالم الرقمنة" في شركة "أنجل بزنيس كوميونيكايشنز" (الجهة المنظمة لجوائز "إس في سي") في هذا السياق: "يسرّني أن يكون لدينا هذه الفرصة السنوية لتكريم الابتكار والنجاح الذي يحققه جزء واسع من مجتمع تكنولوجيا المعلومات. وإن أعداد المشاركات - ونوعية المشاريع والمنتجات والأشخاص الممثلين - خير دليل على أن جوائز ’إس في سي‘ تحقق نجاحاً تلو الآخر، وتؤدي دوراً هاماً في تسليط الضوء وتكريم أعمال مذهلة في القطاع. ويمثل المرشحون المتأهلون للتصفيات النهائية لهذا العام أفضل ما في هذا القطاع، وحصلت ’إكساغريد‘ على تصويت القراء لتميزها الفريد من نوعه، فنالت جائزة عن فئة ’أفضل شركة للنسخ الاحتياطي عالي التقارب للعام‘".

كما تساهم "إكساغريد"، بفضل بنيتها الهندسية، بمعالجة مجموعة متنوعة من التحديات المتعلقة بالأداء والكامنة في إلغاء البيانات المكررة للنسخ الاحتياطية واسترجاع البيانات وتشغيل الآلات الافتراضية. ومن خلال التقاء الحوسبة مع القدرة في جميع الأجهزة، وبالتنسيق مع أي تطبيق للنسخ الاحتياطي افتراضياً، تعدّ منطقة التجمع الفريدة من نوعها الخاصة بـ"إكساغريد" والتخزين واسع النطاق للنسخ الاحتياطية من البيانات، ثلاث مرات أسرع من حيث الاستيعاب، و20 مرة أسرع في مجال استرجاع البيانات وتشغيل الآلة الافتراضية مقارنة مع أقرب منافس لها. وبالإضافة إلى ذلك، تُعتبر أجهزة "إكساغريد" الحل الوحيد الذي يوفر نافذة ثابتة للنسخ الاحتياطي في ظل استمرار نمو البيانات. وبفضل "إكساغريد"، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات الحصول على النسخ الاحتياطية واسترجاع البيانات وتشغيل الآلة الافتراضية بوتيرة أسرع، فضلاً عن نافذة للنسخ الاحتياطي ثابتة الطول؛ والقدرة على توسيع نطاق أنظمتها بسهولة، حتى تتمكّن ببساطة من شراء ما تحتاج إليه عند احتياجها اليه. هذا وتلغي "إكساغريد" التحديثات الجذرية أو تحوّل المنتج الى منتج قديم الطراز- وكل ذلك بأقل تكلفة مدفوعة مقدماً أو على مر الزمن.

وفي هذا الصدد، قال آندي والسكي، نائب رئيس المبيعات لشركة "إكساغريد" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "يشرفنا أن يقع علينا الاختيار لنيل جائزة ’الشركة الأفضل للنسخ الاحتياطي عالي التقارب لعام 2018‘ من قبل جوائز ’إس في سي‘". وأضاف: "نعتقد أن هذا الأمر يعكس موقع ’إكساغريد‘ كالحل الأول لتخزين النسخ الاحتياطي عالي التقارب في القطاع المقدم إلى العملاء الذين يتطلعون إلى استبدال تقنية النسخ الاحتياطي القديمة في بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، بالاعتماد على منهجية حديثة ومتكاملة".

وفي عام 2018، بدأت شركة "إكساغريد" في شحن أكبر وأقوى الأجهزة حتى اليوم - من طراز "إي إكس 63000 إي"- التي تتمتع بقدرة أكبر بنسبة 58 في المائة مقارنة مع سابقاتها، مما يسمح بنسخ احتياطي كامل بسعة 63 تيرابايت (قابل للتكوين بنسخة احتياطية كاملة بسعة 80 تيرابايت). وبفضل تقنية "إكساغريد" واسعة النطاق، يمكن دمج ما يصل إلى 32 جهازًا من طراز "إي إكس 63000 إي" ضمن نظام واحد واسع النطاق (بزيادة عن الأجهزة المدمجة الخمسة والعشرين السابقة)، مما يسمح بالنسخ الاحتياطي الكامل بسعة 2 بيتابت، بزيادة بنسبة كاملة مقارنة بالنسخات الاحتياطية السابقة بسعة 1 بيتابت. ويبلغ النسخ الاحتياطي بسعة 2 بيتابت لنظام واحد كامل ضعف حجم "ديل إي إم سي داتا دوماين 9800"، وهو أقرب منافس لشركة "إكساغريد". ويبلغ معدل الاستيعاب الأقصى لـ"إي إكس 63000 إي" حوالى 13.5 تيرابايت بالساعة الواحدة، لكل جهاز منها، لذلك عندما يتم الجمع بين اثنين وثلاثين جهاز من طراز "إي إكس 63000 إي" في نظام واحد، يصل معدل الاستيعاب الأقصى إلى 432 تيرابايت بالساعة الواحدة.

هذا ونشرت "إكساغريد" مقالات حول قصص نجاح العملاء ومقالات حول الشركات يفوق عددها 360 مقالاً، أي أكثر من جميع البائعين الآخرين الموجودين في المجال. وتشرح هذه المقالات، التي تتضمن صفحتين من القصص السردية واقتباسات العملاء، مدى رضاهم عن النهج الهندسي الفريد الخاص بشركة "إكساغريد"، ومنتجاتها المتمايزة، ودعم العملاء الذي لا مثيل له. ويصرح العملاء باستمرار أن منتجات الشركة ليست الأفضل في فئتها فحسب، ولكنها "رائعة".

لمحة عن "إكساغريد"

تقدم "إكساغريد" التخزين الثانوي عالي التقارب للنسخ الاحتياطي مع إلغاء البيانات المكررة، ومنطقة تجمّع فريدة من نوعها، وبنية هندسية واسعة النطاق. وتكفل منطقة تجمّع "إكساغريد" أسرع عملية نسخ احتياطي، واسترجاع للبيانات، وعمليات استرجاع فورية للآلة الافتراضية. وتتضمن بنيتها واسعة النطاق أجهزةً كاملةً في نظام واسع النطاق وتضمن نافذة ثابتة للنسخ الاحتياطي في ظل استمرار نمو البيانات، لتلغي التحديثات الجذرية باهظة الثمن. يمكنكم الاطلاع عمّا يقوله عملاؤنا عن تجاربهم مع "إكساغريد" وسبب قضائهم الآن وقتاً أقل بكثير في القيام بعمليات النسخ الاحتياطي من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني التالي: www.exagrid.com، أو التواصل معنا عبر موقع "لينكد إن". تعرفوا على ما لدى العملاء ليقولوه بشأن تجربتهم الخاصة مع "إكساغريد" ولماذا باتوا الآ يكرسون وقتاً أقل لإجراء عمليات النسخ الاحتياطي.

"إكساغريد" هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة "إكساغريد سيستمز". جميع العلامات التجارية الأخرى هي مملوكة من قبل أصحابها على التوالي.

يحتوي هذا البيان الصحافي على وسائط متعددة. يمكنكم الاطّلاع على البيان الكامل هنا: /https://www.businesswire.com/news/home/20181204005199/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة تفقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.