إدارة الطيران الفيدرالية توافق على تركيب إيرسيف في طائرات إيرباص...

كورال غيبلز، فلوريدا -الجمعة 7 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): منحت إدارة الطيران الفيدراليّة ("إف إيه إيه") شركة "إيرسايل" ترخيصاً معدّلاً من النوع المكمّل ("إس تي سي") من أجل تركيب نظامها "إيرسيف" في طائرات "إيرباص 319" و"إيرباص 320" ("إس تي 04010 إن واي")، امتثالاً لقانون خفض قابليّة اشتعال خزانات الوقود ("إف تي إف آر").

ويشكّل هذا الترخيص المعدل من النوع المكمّل، الذي تمّ إصداره أصلاً لطائرات "إيرباص 321"، إضافة إلى التراخيص من النوع المكمّل لشركة "إيرسايل" لطائرات "بوينج 767" ("إس تي 03599 إن واي")، التي حصلت على موافقة إدارة الطيران الفيدراليّة في فبراير 2018، بالإضافة إلى سلسلة طائرات "بوينج 737 سي إل" ("إس تي 03589 إن واي")، وطائرات "بوينج 737 إن جي" ("إس تي 02980 إن واي") اللتان تمّت الموافقة عليهما في عام 2016.

وقال ايزو نيزاج، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية لدى "إيرسايل"، في هذا السياق: "إنّنا نواصل عملنا من أجل توسيع نطاق ’إيرسايف‘ لنغطي أنواع إضافيّة من الطائرات لمساعدة شركات الطيران ومشغلي الخطوط الجوية حول العالم على الامتثال لقانون خفض قابليّة اشتعال خزانات الوقود وتحقيق منافع كبيرة. لا يُمكن ببساطة مقارنة أنظمة تأمين خمول النيتروجين مع الوفورات الكبيرة في التكاليف والفوائد الإضافية المتعلقة بالصيانة التي يحققها ’إيرسيف‘. كما أنّ ’إيرسيف‘ يتوفر في أقل من ستة أسابيع، ويستغرق تركيبه يومين فقط، ولا يحوي أي أجزاء من شأنها أن تتعطّل، وبمجرد تركيبه، فإنه لا يحتاج إلى صيانة".

هذا وتمّ اختبار "إيرسيف" وتطويره بشكل دقيق لمضاهاة التفاوت المسموح ميكانيكياً لملء خزانات الوقود المركزية في طائرات "إيرباص" 319 و320 و321، بحيث يعمل على الحدّ من كمية الأوكسجين الموجود التي يمكن أن تشعل أبخرة الوقود ويمنع الشرارات من التسبب بإنفجار. يتوفر "إيرسيف" كمجموعة كاملة مسبقة الصنع يُمكن تركيبها في حظيرة في أيّ مكان حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام لا يتطلب أي صيانة أو قطع غيار بعد عملية التركيب الأولية. يتوفر عدد محدود من مجموعة "إيرسيف" للتركيب الفوري. أما بالنسبة للطلبيات الأكبر حجماً، فإن المهلة المطلوبة لطلب نظام "إيرسيف" هي 60 يوم حالياً مقابل مهلة السنة واحدة اللازمة لتركيب نظام خمول النيتروجين.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قانون خفض قابليّة اشتعال خزان الوقود ("إف تي إف آر")‏ بعد تحطّم طائرة رحلة خطوط عبر العالم الجوية ("تي دبليو إيه") رقم 800 قبالة سواحل نيويورك. وكشفت التحقيقات الفيدرالية أن الحادث نجم عن انفجار جرّاء اشتعال الأبخرة فى خزان الوقود المركزي لطائرة الـ"بوينج 747". وينصّ قانون خفض قابليّة اشتعال خزان الوقود ("إف تي إف آر")‏ على الحدّ من مصادر إشعال خزان الوقود وقابلية الاشتعال في الطائرات الأكثر تعرضاً للخطر. وحددت إدارة الطيران الفيدرالية خيارين: إما الحدّ من قابلية للاشتعال مثل خمول النيتروجين، أو وسائل تخفيف الاشتعال مثل "إيرسيف". يجب تثبيت هذين النظامين على جميع طائرات الركاب التي لديها خزانات وقود ذات قابلية اشتعال عالية والتي تسيّر رحلاتها داخل الولايات المتحدة أو الوافدة إليها.

لمحة عن شركة "إيرسايل"

تعدّ "إيرسايل"، التي تحتفل حالياً بعيدها العاشر، شركة رائدة عالمياً في مجال الطيران، وهي متخصصة في بيع وتأجير وتبديل الطائرات والمحركات والأجهزة المستعملة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل ("إم آر أو") وخدمات الهندسة للطائرات والأجهزة التجارية. وتقدّم "إيرسايل" أيضاً خدمات إدارة الأصول لمالكي الطائرات خارج الخدمة وحافظات المحركات. وتتخذ "إيرسايل" من كورال غيبلز في فلوريدا مقرّاً لها، وتدير مكاتب وعمليات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.aersale.com أو التواصل مع قسم العلاقات الإعلامية لدى "إيرسايل" عبر الاتصال على الرقم 3057643200 أو عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

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