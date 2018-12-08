سايبر أرك تفوز بلقب الشركة الرائدة في تقرير ماجيك كوادرانت من...

نيوتن، ماساشوستس وبتاح تكفا، اسرائيل -الخميس 6 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "سايبر أرك"، (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: CYBR) عن نيلها لقب الشركة الرائدة في تقرير "ماجيك كوادرانت" من "جارتنر" الأول من نوعه للتحكم بالوصول المتميز 1؛ مما يضعها في مركز الصدارة بفضل قدرتها على التنفيذ وبعد الرؤية.

وبحسب التقرير "تعدّ خاصّية التحكم بالوصول المتميز واحدة من أهم عناصر التحكم الأمني، على الأخص في بيئة تكنولوجيا المعلومات التي تزداد تعقيداً اليوم. ويتعين على القادة في مجال إدارة الأمن والمخاطر إستخدام الأدوات الخاصة بالتحكم بالوصول المتميز ضمن إستراتيجية طويلة الأمد لتخفيف المخاطر."

تقدم "سايبر أرك" الحلّ الأكثر شمولاً في القطاع، مما يوفر الحماية والأمان للحسابات المتميزة والوثائق والأسرار حيثما وجدت – سواء داخل الشركة أو في البيئات السحابية الهجينة وبيئات تطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات "ديف أوبس"، وفي نقطة النهاية.

وفي معرض تعليقها على الأمر، قالت ماريان بودنيك، الرئيسة التنفيذية لشؤون التسويق في شركة "سايبر أرك": "منذ تأسيسها لسوق حلول التحكم بالوصول المتميز، واظبت ’سايبر أرك‘ على العمل لتحقيق رسالتها المتمثّلة في الابتكار المستمر وتحقيق الريادة في هذا القطاع من خلال حلول تسمح بتحسين الأمن بشكل كبير، وتقلل من المخاطر وتحقق أعلى المستويات في مجال رضا العملاء."

وتتولى تحليلات ورؤى الأقران من "جارتنر" توثيق تجربة العملاء من خلال تصنيفات مؤثوثة وردود فعل شركات تكنولوجيا المعلومات. واعتباراً من 10 سبتمبر 2018، تتضمن التحليلات المتعلقة بـ "سايبر أرك" ما يلي:

"لقد ساهم هذا المنتج بتأمين حماية بعض الجوانب التي يتم التغاضي عنها بسهولة. لقد قام الفريق المسؤول عن تحقيق نجاح العملاء بوضع مصلحة الشركة والمنتج بشكل أساسي فوق مصلحة جميع الموردين / جهات الدعم الآخرين. استنادًا إلى خبرتي التي إكتسبتها بالعمل مع الموردين في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، يمكنني القول بأن ’سايبر أرك‘ تقع في خانة متميزة خاصة بها" – قسم تكنولوجيا المعلومات والأمن وإدارة المخاطر، قطاع الرعاية الصحية. (لقراءة التصريح، يرجى الضغط هنا)

"تتولى ’سايبر أرك‘ تخزين كلمات المرور الخاصة بالنطاق وتدويرها عند الحاجة. إنها أداة أساسية لتنفيذ عملية ’الإلغاء‘ أثناء معالجة حالات الاختراق بشكل سريع للغاية. إن واجهة المستخدم الجديدة في الإصدار العاشر رائعة للغاية! الرئيس التنفيذي لشؤون الأمن، قطاع الصناعات التحويلية. (لقراءة التصريح، يرجى الضغط هنا)

"تقدم الشركة مجموعة واسعة وقوية من الحلول التي تركز على العملاء، وهي تتمتع برؤية شاملة للمستقبل."

مدير شؤون الهوية والتحكم بالوصول، قطاع صناعة الإعلام. (لقراءة التصريح، يرجى الضغط هنا).

لتحميل نسخة مجانية من تقرير "ماجيك كوادرانت" من "جارتنر" للتحكم بالوصول المتميز لعام 2018، يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: https://www.cyberark.com/pr/gartner-mq-pam-leader/

1 تقرير "ماجيك كوادرانت" من "جارتنر" للتحكم بالوصول المتميز، فيليكس غايتغنز، دايل غاردنر، جاستن تايلور، أبيوداي داتا، مايكل كيلي، 3 ديسمبر 2018.

بيان إخلاء مسؤولية من "جارتنر"

لا تدعم "جارتنر" أيّ بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في إصدارات أبحاثها، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أيّة صفة أخرى. وتتكون إصدارات أبحاث "جارتنر" من آراء منظمة أبحاث "جارتنر" ولا يجب اعتبارها تصريحات عن وقائع. وتنفي "جارتنر" كافة الضمانات، المعلنة أو الضمنيّة، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أيّة ضمانات بقابلية التسويق أو ملاءمة هدف محدّد.

تشكل تحليلات ورؤى الأقران من "جارتنر" الآراء الشخصية والخاصة لعدد من المستخدمين الفرديين والتي تعتمد على تجربتهم الخاصة، وهي لا تكشل وجهات نظر شركة "جارتنر" أو الشركات التابعة لها.

لمحة عن شركة "سايبر أرك"

تعد "سايبر أرك" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: CYBR) شركة رائدة عالمياً في مجال أمن الوصول المتميز، وهي طبقة هامة في أمن تكنولوجيا المعلومات تهدف لحماية البيانات والبنية التحتية والأصول داخل المؤسسة، وفي السحابة وفي جميع أنحاء مراحل تطوير تكنولوجيا المعلومات والعمليات. تقدم "سايبر أرك" الحلول الأكثر شمولاً في القطاع لتقليل المخاطر التي تنشأ عن الوثائق والأسرار متميزة. وتحظى الشركة بثقة الشركات الرائدة في العالم، بما في ذلك 50 في المائة من الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 500"، لحمايتها من المهاجمين الخارجيين والجهات الداخلية الخبيثة. يقع المقر الرئيسي لشركة "سايبر أرك" في بتاح تكفا، اسرائيل، ويقع مقرها الأمريكي الرئيسي في نيوتن، بماساتشوستس. لدى الشركة مكاتب في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ واليابان. لمعرفة المزيد عن شركة "سايبر أرك"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.cyberark.com ، وقراءة المدونة CyberArk blogs أو متابعة صفحة الشركة على "تويتر" @CyberArk ، "لينكد إن" أو "فيس بوك".

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