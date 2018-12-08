دمج تقنيّات إنترنت الأشياء الصناعيّة يتيح فرصاً للنموّ في قطاع...

دبي، الإمارات العربية المتحدة، -الخميس 6 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

أدّت نسبة الاختراق العالية لتقنيّة إنترنت الأشياء الصناعيّة في البنية التحتيّة الحيوية وقطاع التصنيع إلى عدد متزايد من جوانب الهجمات الإلكترونيّة المحتملة.

وبيّن تحليل حديث أجرته شركة "فروست آند سوليفان" أنّ الهجمات الإلكترونيّة ضمن قطاعَي الطاقة والمرافق فقط تكلّف معدّل 13.2 مليون دولار أمريكي في العام. وساهمت هذه الحوادث المتصاعدة من الهجمات الإلكترونية، مقترنةً بقواعد الامتثال الآخذة بالتطور والتي تفرضها الحكومات، والوعي المتزايد في الأسواق الناضجة والأقلّ نضجاً، بتسريع اعتماد مقاربات الأمن الإلكتروني. وعلى الرغم من ذلك، نجد حتّى الآن مستوى عالٍ من الالتباس في معالجة قضايا الأمن الإلكتروني الصناعي، في ظلّ معاناة خدمات حاليّة للأمن الإلكتروني في توفير الوضوح الشامل عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيليّة على حد سواء.

وقالت ريتا نيوا، محلّلة أبحاث صناعيّة، في هذا السياق: "تتواجد سوق خدمات الأمن الإلكتروني الصناعي حاليّاً في أعلى مرحلة نموّ من دورة حياتها مع ارتفاع الوعي بين المستخدمين النهائيّين، وتزايد الهجمات القائمة على أنظمة التحكّم الصناعيّة، والحاجة المتزايدة لمهارات الأمن الرقميّ". وأضافت: "هذا ويتمتّع الكثير من المستخدمين النهائيّين بممارسات أمنيّة تتطلب جهداً بشرياً وتنقص السياسات القويّة للأمن الإلكتروني. ويكون مزوّدو الخدمات قادرين على مكننة خدمات الأمن الإلكتروني وتأمين مقاربة أكثر شموليّة من خلال تقديم حلول مشتركة تتيح رؤية قويّة لبيئة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيليّة".

ويستكشف التحليل الجديد من "فروست آند سوليفان" بعنوان "توقعات السوق العالميّ لخدمات الأمن الإلكتروني الصناعيّ لعام 2022" معدلات اعتماد الأسواق، والمتطلبات، والصيحات في السوق. ويغطي أيضاً نماذج الخدمة الناشئة واستعمالاتها، بالإضافة إلى استراتيجيّات تحقيق الدخل لهذه النماذج.

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وتستطيع الشركات الحريصة على النموّ ضمن سوق الأمن الإلكتروني الصناعي أن تحصل على الفرص من خلال:

تأمين منصّات مدمجة قادرة على نشر مجموعة من الخدمات لتحسين الوضعيّة الأمنيّة للمستخدمين النهائيّين مع إدخال أفضل الممارسات الأمنيّة.

استخدام خدمات إدارة ممكننة وتحليلات متقدمة لتطوير حافظة شاملة للخدمات يُمكن تكييفها لجميع أنواع المستخدمين النهائيّين.

تقديم نماذج تسعير مرنة، مثل الأمن الإلكتروني كخدمة، وخدمات لمدى الحياة من أجل زيادة إمكانية الوصول عبر القطاعات بتكلفة أدنى.

وأردفت نيوا قائلة: "على الرغم من ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية، لا تزال القطاعات تتمتّع بقدرة مقاومة إلكترونيّة منخفضة كثيراً، وتعاني لضمان الأمن الإلكتروني في بيئة التكنولوجيا التشغيليّة. وفي ظلّ تعقيد وتطوّر الهجمات، سيحتاج مزودو الخدمة إلى التركيز على خدمات متقدمة قادرة على مواجهة بيئة المخاطر ومكننة الأمن الإلكتروني".

يُعدّ تحليل توقعات السوق العالميّ لخدمات الأمن الإلكتروني الصناعيّ لعام 2022 أحدث إصدار من الأبحاث والتحليلات الصناعيّة من "فروست آند سوليفان" المتوافرة من خلال المجلس الريادي من "فروست آند سوليفان"، الذي يساعد المؤسسات على تحديد التدفق المستمرّ لفرص النموّ من أجل النجاح في مستقبل غير متوقع.

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اشتُهرت "فروست آند سوليفان" عالميّاً على مدى خمسة عقود بدورها في مساعدة المستثمرين ورؤساء الشركات والحكومات على اجتياز التغيرات الاقتصادية وتحديد التقنيات التي تحدث تغييراً جذرياً، والتوجّهات الكُبرى، ونماذج الأعمال الجديدة، وترتيبات الشركات، لتحقيق تدفقٍ مستمر لفرص النمو لتعزيز النجاح المستقبلي. تواصلوا معنا وابدأوا المحادثة.

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توقعات السوق العالميّ لخدمات الأمن الإلكتروني الصناعيّ لعام 2022

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