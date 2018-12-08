محمود عباس يعلن حل المجلس التشريعي قريباً

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المجلس التشريعي الفلسطينيوكالات
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن حل المجلس التشريعي قريباً.. جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس، اليوم السبت، خلال المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحةالفساد"، الذي عقد برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
ولم يكشف عباس عن الموعد المحدد لحل المجلس التشريعي، الذي تهيمن عليه حركة حماس
ويكون المجلس التشريعي من 132 مقعداً، وتمتلك حركة حماس 76 مقعداً منه، مقابل 43 مقعدا لحركة فتح، و13 مقعداً لأحزاب اليسار والمستقلين.
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