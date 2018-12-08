الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية في مديرية باقم بصعدة

أعلن الجيش اليمني عن اقتراب قواته المقاتلة في مديرية باقم من المباني الحكومية في مركز المديرية الواقعة بشمالي محافظة صعده اليمنية، معقل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
ونقل الموقع التابع للجيش اليمني "سبتمبر نت"، عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، قوله إن "التقدم جاء عقب هجوم مضاد شنهالجيش على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في مركز مديرية باقم، وأن قوات الجيش اليمني شنت الهجوم المضاد عقب محاولة لمجاميع من المليشيا الحوثية مهاجمة مواقع في محيط مركز باقم".
وأشار القائد العسكري اليمني إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن
وفي جبهة رازح بغربي صعده، استعادت وحدات من لواء الواجب الأول التابع للجيش اليمني، سلاسل جبلية، عقب معارك ضارية ضد المليشيا الحوثية، بحسب مصدر عسكري يمني.
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