الهدوء يعود إلى بلجيكا بعد مظاهرات السترات الصفراء

وكالات

أفادت آخر التقارير الإخبارية الواردة الليلة من بلجيكا بعودة الهدوء إلى شوارع بروكسل بعد خمس ساعات من المظاهرات الحاشدة لذوي (السترات الصفراء) في المدينة، والتي دفعت قوات الشرطة المحلية إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياة لتفريقها.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن

الشرطة البلجيكية احتجزت أكثر من 400 شخص من المشاركين في مظاهرات اليوم، والذين قاموا بإلقاء الحجارة والألعاب النارية وإتلاف السيارات والمحال التجارية فى محاولة للوصول إلى مقر رئيس الوزراء والمبانى الحكومية فىبروكسل .وكان المتظاهرون من ذوي (السترات الصفراء) في بلجيكا قد استلهموا مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا المجاورة، والتى انطلقت فى السابع عشر من نوفمبر الماضى وقاموا بتنظيم المظاهرات فى بروكسل للمطالبة بخفض تكاليف المعيشة واقالة حكومة يمين الوسط الائتلافية دون انتظار لاجراء الانتخابات العامة التى من المقرر ان تجرى فى شهر مايو المقبل .