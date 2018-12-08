الهدوء يعود إلى بلجيكا بعد مظاهرات السترات الصفراء

جانب من تظاهرات السترات الصفراء في بلجيكاوكالات
أفادت آخر التقارير الإخبارية الواردة الليلة من بلجيكا بعودة الهدوء إلى شوارع بروكسل بعد خمس ساعات من المظاهرات الحاشدة لذوي (السترات الصفراء) في المدينة، والتي دفعت قوات الشرطة المحلية إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياة لتفريقها.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن
وكان المتظاهرون من ذوي (السترات الصفراء) في بلجيكا قد استلهموا مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا المجاورة، والتى انطلقت فى السابع عشر من نوفمبر الماضى وقاموا بتنظيم المظاهرات فى بروكسل للمطالبة بخفض تكاليف المعيشة واقالة حكومة يمين الوسط الائتلافية دون انتظار لاجراء الانتخابات العامة التى من المقرر ان تجرى فى شهر مايو المقبل .
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