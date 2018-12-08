ترامب يعلن مغادرة كبير موظفي البيت الأبيض نهاية العام

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

كتب - شريف الجنيدي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيغادر منصبه في نهاية العام.

وقال ترامب، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز اليوم، إن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيترك منصبه مع نهاية الشهر الجاري.

وأكد ترامب أن الجنرال السابق بمشاة البحرية الأمريكية،

أنه كان مساعداً مخلصاً خلال توليه منصبه.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية قد نقلت عن مصادر لها قولها إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجون كيلي متوترة منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن قرار استقالة كبير

موظفي البيت الأبيض من منصبه ليس نهائيًّا "مالم يتم الإعلان عن ذلك رسميًّا".

وأضافت المصادر أن ترامب يبحث تعيين بديل لكيلي، مضيفًا أن كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس، نايك أبرس، أحد المرشحين المحتملين.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن كيلي كان يسعى لفرض مزيد من الانضباط داخل في البيت الأبيض الذي سادته حالة من الفوضى تحت إدارة ترامب الذي يصعب التكهن بقراراته.