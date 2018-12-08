حصيلة ضحايا اشتباكات الشرطة الفرنسية والسترات الصفراء

جانب من الاشتباكات بين قوات الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء - ارشيفية

وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت اليوم السبت في باريس، خلال تظاهرات دعت إليها حركة "السترات الصفراء".

وقال كريستوف كاستنير، خلال مؤتمر

صحفي اليوم، إن الاحتجاجات أسفرت عن إصابة 118 في صفوف المتظاهرين، و17 من قوات الأمن، مؤكدأً أن تظاهراتالسترات الصفراء "تحت السيطرة".

وأضاف كاستنير أنه تم اعتقال 1350 خلال الاحتجاجات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء إن مخربين كانوا بين المتظاهرين وقد تم التصدي لهم، مشيراً أن وقت الحوار مع السترات الصفر ما يزال قائماً.