اخبار العالم

شاهد.. سياسات أردوغان تدفع الأتراك إلى الهجرة

0 نشر
0 0

شاهد.. سياسات أردوغان تدفع الأتراك إلى الهجرةعدد من الشباب الاتراك
وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: تركيا جحيم الأتراك.
وساهم تراجع الحريات في تركيا والتدهور الاقتصادي المتواصل للبلاد، واعتماد اهل الثقة بديلاً عن الكفاءات والحقوق

المالية المنهوبة، في اختيار الأتراك للهجرة خارج الديار.
وأوضح فيديو مداد نيوز، أن الأتراك يبحثون عن الحياة بعيداً عن أسوار

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

أردوغان المفروضة على تركيا، حيث أن عدد الأتراك الذين غادروا البلاد قد زاد عن 63 بالمئة في 2016، من بينهم 24 ألف مهندس متخصص في تكنولوجيا المعلومات، قبل أن يرتفع إلى 113 ألف العام الماضي.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سياسات أردوغان تدفع الأتراك إلى الهجرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى