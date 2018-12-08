شاهد.. سياسات أردوغان تدفع الأتراك إلى الهجرة

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: تركيا جحيم الأتراك.

وساهم تراجع الحريات في تركيا والتدهور الاقتصادي المتواصل للبلاد، واعتماد اهل الثقة بديلاً عن الكفاءات والحقوق

المالية المنهوبة، في اختيار الأتراك للهجرة خارج الديار.وأوضح فيديو مداد نيوز، أن الأتراك يبحثون عن الحياة بعيداً عن أسوارأردوغان المفروضة على تركيا، حيث أن عدد الأتراك الذين غادروا البلاد قد زاد عن 63 بالمئة في 2016، من بينهم 24 ألف مهندس متخصص في تكنولوجيا المعلومات، قبل أن يرتفع إلى 113 ألف العام الماضي.