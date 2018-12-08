شاهد.. سياسات أردوغان تدفع الأتراك إلى الهجرة

عدد من الشباب الاتراكوكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: تركيا جحيم الأتراك.
وساهم تراجع الحريات في تركيا والتدهور الاقتصادي المتواصل للبلاد، واعتماد اهل الثقة بديلاً عن الكفاءات والحقوق
وأوضح فيديو مداد نيوز، أن الأتراك يبحثون عن الحياة بعيداً عن أسوار
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