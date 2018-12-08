فتاة فرنسية تصرخ في وجه الشرطة: اخجلوا من أنفسكم

كتب - شريف الجنيدي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب قوات الشرطة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها باريس، اليوم السبت.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تقف وسط المتظاهرين مرتدية "سترة صفراء" على بذة عسكرية مموهة، وتبكي مخاطبة الشرطة قائلة: "انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، لقد تعبنا من العولمة".

وقالت الفتاة للشرطة: "انظروا ماذا تفعلون بنا! يجب أن تخجلوا من أنفسكم .. نحن لا نكرهكم .. يجب أن تكونوا معنا، من أجل الشعب، من أجل فرنسا، من أجل وطننا، ومن أجل أمتنا!"

يشار إلى أن فرنسا تشهد تظاهرات حاشدة، دعت إليها حركة "السترات الصفراء"،

احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وفرض ضرائب على الوقود، على الرغم من قرار الحكومة الفرنسية تعليق ضرائبها لمدة 6 أشهر.