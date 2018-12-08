بالفيديو : سودانيات يعرضن أمام الممثل المصري محمد صبحي قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب

قدمت فرقة مسرحية من السودان مكونة من فتاتين بمصاحبة ممثلتين من جمهورية مصر – قدمن عرضا مسرحيا عن التحرش الجنسي والاغتصاب الذي تتعرض له المرأة السودانية وذلك في حلقة من برنامج (بوضوح) الذي يقدمه النجم المسرحي المصري المعروف محمد صبحي وذلك قبل عدة اعوام خلت.

وتناول العرض المسرحي عدد من قضايا الاعتصاب التي حدثت في المجتمع السوداني وهزته بعنف لفظاعتها حيث تناول قضية الطفلتين مرام و شيماء بجانب وائل وهيثم -هذا وقد نال العرض استحسان الجمهور المتابع كما علق عليه الممثل محمد صبحي حيث أكد على ضرورة الاهتمام بعكس الواقع كما هو دون تحوير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)