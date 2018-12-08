كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 15 شخصا فى هجوم عرقى بمالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقى 15 مدنياً من طائفة "فولاني" مصرعهم الأسبوع الماضي، بعد هجوم مسلحون من جماعة عرقية منافسة قريتهم في وسط مالي، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.
وقتل العنف الطائفي في البلد الواقع في غرب أفريقيا مئات المدنيين وشرد الآلاف هذا العام مما زاد من الوضع الأمني المرير في الشمال حيث تشيع هجمات الجماعات المتطرفة.
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