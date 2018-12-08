كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يحتشدون فى صربيا لإدانة الاعتداء على سياسى معارض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد الالاف في مسيرة سلمية وسط مدينة بلجراد، اليوم السبت للاحتجاج على هجوم ضد سياسي معارض وطالبوا بتغيير سياسة الرئيس الكسندر فوسيتش، وحزبه الصربي التقدمي الحاكم.

وردّد المتظاهرون شعار "أوقفوا القمصان الدامية" أثناء مسيرتهم في وسط المدينة لإدانة الهجوم على بوركو ستيفانوفيتش، زعيم حزب اليسار الصربي الصغير.

وتعرض ستيفانوفيتش لهجوم مجموعة من الرجال يرتدون ملابس سوداء يوم 23 نوفمبر فى مدينة كروسيفاتش الجنوبية وعانى إصابات طفيفة بعد تعرضه للضرب بقضيب حديدى.