كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير قطر لن يشارك بالقمة الخليجية المرتقبة "غدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، صادرة، اليوم السبت، عن موقف أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني من حضور القمة الخليجية المرتقبة بالرياض غدا الأحد.

وأكدت وكالة "الأناضول التركية"، نقلا عن مصدر قطري مسؤول، أن أمير قطر تميم بن حمد لن يشارك في القمة الخليجية الـ 39، المرتقبة الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي نفس السياق كتب رجل الأعمال القطري، عادل علي بن علي، أن وزير دولة قطر للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، سيترأس وفد قطر خلال القمة.

كما غرد الكاتب الصحفي بجريدة الشرق القطرية، جابر الحرمي، بأن وزير دولة قطر للشؤون الخارجية هو الذي سيترأس الوفد القطري خلال القمة.