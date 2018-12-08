كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتشاور مع مساعد بنس ليحل محل جون كيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتشاور مع مساعد مايك بنس نائب الرئيس، نيك آيرز، ليحل محل جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض. وأضاف المسؤول أن الرئيس وآيرز ما زالا يتشاوران بشأن الشروط قائلا إن ترامب يريد منه تولي المهمة لمدة عامين لكن آيرز لا يستطيع التعهد بذلك بسبب عائلته. وقال المسؤول بالبيت الأبيض لرويترز "الرئيس ونيك (آيرز) ما زالا يبحثان الشروط المحددة له لتولي المنصب".

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