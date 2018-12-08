كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الجيش اللبناني: سنبقى في جهوزية دائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال قائد الجيش إن "الجيش سيبقى في جهوزية دائمة ليقوم بدوره في الحفاظ على الأمن في الداخل كما على الحدود، وإن ما يميزه هو الإرادة القوية والتفاني في تنفيذ المهمة الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المادية واللوجستية المتواضعة، وإنه سيبقى قبلة أنظار اللبنانيين ومحط ثقتهم".
ووجه العماد عون كلمة للعسكريين منوهاً بـ"جهودهم للحفاظ على أمن المطار في ظل التحديات الأمنية الكبيرة من خلال توقيف المُخلين بالأمن وضبط عمليات التهريب، التي تشكل تحدياً كبيراً لأهم دول العالم والتي تسعى للاستثمار في الأمن والجيش في ضوء ما تواجهه من تحديات".
وأكد قائد الجيش أن "وجود الجيش في المطار يوازي بأهميته وجوده على طول الحدود والمعابر"، مشيراً إلى أن "الاستقرار الأمني هو عامل أساسي في الدورة الاقتصادية لا سيما خلال فترة الأعياد".
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