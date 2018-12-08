كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني يهدد بحل المجلس التشريعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان عباس يتحدث في مقر الرئاسة أمام المشاركين في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني حول الحوكمة ومكافحة الفساد.
وكانت حركة حماس أعلنت في أكثر من مناسبة، رفضها حل المجلس التشريعي، قائلة إن الرئيس عباس لا يملك صلاحية حل المجلس.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية جرت عند الفلسطينيين كانت في 2006.
وتعطلت اجتماعات هذا المجلس بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007 وأحيلت صلاحياته إلى الرئيس محمود عباس، بحسب الدستور الفلسطيني.
واستعرض عباس أمام المشاركين في المؤتمر عددا من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع حركة حماس لإنهاء الانقسام المستمر منذ ما يزيد عن عشر سنوات والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في 2017، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن ويتبادل الطرفان في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤليه عدم تنفيذه.
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