كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني يهدد بحل المجلس التشريعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت، إنه سيحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فازت فيه حركة حماس بأغلبية في انتخابات 2006.

وأضاف عباس: "نحن بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي وهذا سيأتي قريباً"، وهذه المرة الأولى التي يطرح فيها الرئيس الفلسطيني الموضوع بشكل رسمي.

وكان عباس يتحدث في مقر الرئاسة أمام المشاركين في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني حول الحوكمة ومكافحة الفساد.

وكانت حركة حماس أعلنت في أكثر من مناسبة، رفضها حل المجلس التشريعي، قائلة إن الرئيس عباس لا يملك صلاحية حل المجلس.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية جرت عند الفلسطينيين كانت في 2006.

وتعطلت اجتماعات هذا المجلس بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007 وأحيلت صلاحياته إلى الرئيس محمود عباس، بحسب الدستور الفلسطيني.