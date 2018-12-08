كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 300 إعلامي لتغطية قمة المجلس الأعلى للتعاون الخليجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح العواد أن هذه القمة تأتي لخدمة شعوب المنطقة وتعزيز مسيرة التعاون، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تتشرف بوجود الإعلاميين لتغطية هذا الحدث المهم، معبراً عن شكره لمن لبى الدعوة من الإعلاميين وعن تطلعه لقمة ناجحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، صرح بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، وآخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.. كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.
وأعرب الزياني عن أمله في أن تسفر هذه القمة لقادة دول المجلس، عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة كافة التحديات والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموماً.
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