كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتبه: ما يحدث في باريس يشابه ثورة 1968 الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت نجاة عبد النعيم، مدير مكتب الأهرام في باريس، تظاهرات فرنسا بأنها ثورة شعب، مشيرة إلى أن من خرج في تلك المظاهرات هم الفرنسيون الأصليون وليس الفرنسيين المهاجرين.

وأضافت "عبد النعيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن أغلب المتظاهرين من الطبقة المتوسطة والفلاحين، منوهة إلى أن فرنسا بها 9 مليون فقير.

وتابعت: "تصاعد وتيرة الأحداث في فرنسا قد يجعلنا نشهد نهاية الجمهورية الخامسة في فرنسا لأنها لا تُلبي مطالب الشعب على حد وصف أصحاب السترات الفرنسية، لافتة إلى أنه من الصعب أن يستقيل "ماكرون".

وأشارت إلى أن أسعار السلع ارتفعت بشكل كبير في فرنسا مع بداية أحداث تظاهرات السترات الصفراء في باريس خاصة أن الشعب الفرنسي لا يستطيع تحمل الظروف المعيشية الصعبة".

وأوضحت مدير مكتب الأهرام في باريس أن كيلو اللحمة كان بـ 7 يورو ولكنه وصل حاليا إلى 12 يورو، وفنجان القهوة ارتفع إلى 2 يورو، وأسعار السلع والخضروات ارتفعت بشكل كبير وفاقت ميزانية الفرنسيين، منوهة إلى أن وزيرة العمل الفرنسية لديها خلل كبير في توزي العمالة وحجم الرواتب.

واستطردت قائلة: "الشعب الفرنسي لن يعود إلا بعد الحصول على كافة حقوقهم، وما يحث شبيه للثورة الفرنسية عام 1968".

