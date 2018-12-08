كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي القدس: عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين تكدير للسلم الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس، إن القضية الفلسطينية قضية شائكة يتقاطع معها العرب والمسلمون والمسيحيون وكل حر في العالم، مؤكدًا أن مايحدث في فلسطين من انتهاكات يمثل زعزعة للأمن الدولي، وعدم تنفيذ قرارات الامم المتحدة بشأن فلسطين يمثل تكدير للسلم الدولي.

ودعا "حسين"، خلال حواره مع مراسل برنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، على هامش منتدي تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في أبو ظبي، اليوم السبت، بجدية إلى تكوين حلف فضول عالمي يكون خلفيته وأساس قيامة الفضائل الكريمة التى قام عليها حلف الفضول في الجاهلية، وأيده الرسول –صلى الله عليه وسلم- فيما بعد وقال لودعيت لمثل هذا الحلف لأجبت.

وتابع، أن القدس مدينة محتلة من قبل من يزعمون انهم أتباع سيدنا موسى عليه السلام، فنحن نقر دائمًا أن القدس مهد الديانات، وملتقى الرسالات، وتكاد تكون المدينة الفريدة التى تمثل العمق الديني لجميع الرسالات السماوية.

ويطلق عليها مدينة الصلام، لكن هل هناك سلام مع اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، وهل يمكن ان نتصور سلام يصادر القدس كعاصمة روحية وسياسية للشعب الفلسطيني، والقبلة الاولى للمسلمين، فهناك إختلال في الموازين والقيم.

