كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطية فرنسية تبكي بحرقة: تعالوا واقتلوني.. لا تخربوا باريس مثلما خرب العرب أوطانهم ( فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصاحت الفتاة التي ارتدت سترة صفراء على بزة عسكرية مموهة: "انظروا ماذا تفعلون؟ عليكم أن تخجلوا من أنفسكم.. لسنا مسلحين ولا نحمل أسلحة.. الشرطة لا تكرهكم.. يجب أن تكونوا معنا من أجل الشعب.. من أجل الأمة.. من أجل فرنسا.. الناس تموت.. يجب أن تخجلوا من أنفسكم.. نعلم أنكم لا تحبون هذا.. لكننا إخوتكم.. لا تخربوا باريس فهى لكم قبل أن تكون لي اقتلوني ولا تخربوا باريس"، وفقا للفيديو المتداول.

وارتفعت، السبت، حدة احتجاجات "السترات الصفراء" حيث شهدت باريس صدامات بين أنصار الحركة وقوات الأمن الفرنسية، الأمر الذي دفع السلطات إلى نشر مدرعات للمرة الأولى في العاصمة منذ سنوات.

واندلعت احتجاجات هذه الحركة، في نوفمبر الماضي، إثر قرار رفع أسعار الوقود الذي تراجعت عنه حكومة ماكرون، لكن المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم، وهتفوا مطالبين بإقالة الرئيس، الذي حملوه مسؤولية التوتر الذي ساد البلاد.