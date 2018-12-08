كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد شقير: الشرطة الفرنسية دعت للإضراب لتضامنهم مع المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد شقير، الصحفي بالإذاعة الفرنسية، إن الحديث على قيام الشرطة الفرنسية بالإضراب ليس صحيحًا بنسبة 100%، موضحًا أن نقابة الشرطة الفرنسية دعت للإضراب بهدف إرسال رسالة للمتظاهرين أنها معهم ولا تريد الصدام.

وأضاف "شقير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الإعلام الفرنسي يتابع الإعلام المصري بشكل ملحوظ، وتحدث عن وجود بعض عناصر الإخوان ضمن العناصر التخريبية بفرنسا بعد قرار رفع أسعار الوقود والضرائب بباريس.

ولفت إلى أن البعض يتحدث بأن الإخوان أنضمت للعناصر التخريبية في باريس، على خلفية القبض على حفيد حسن البنا بتهمة التحرش والاغتصاب.

