كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل عبد المهدي يبحث مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعزيز العلاقات المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، مع سفراء ‏بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى بغداد؛

سبل تعزيز العلاقات المشتركة.‏

وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أوردته وكالة الأنباء العراقية نينا، أنه تم خلال

اللقاء بحث ‏تعزيز العلاقات بين العراق وهذه الدول وسبل دعم العراق، خلال ‏المرحلة المقبلة، فضلا عن استعراض

آخر الأوضاع السياسية في المنطقة.‏

وأكد عبد المهدي اهتمام العراق بعلاقاته مع الدول الأوروبية الثلاث ‏وتواصله الدائم معها على أعلى المستويات

وسعيه لتعزيزها في مختلف المجالات، ‏موضحا أن بلاده تمضي في الطريق الصحيح، وخاصة بعد ‏انتصاره

على عصابات "داعش" الإرهابية التي كانت تهدد العالم أجمع وليس العراق ‏فحسب.

ومن جانبهم، أبدى السفراء الثلاثة ارتياحا كبيرا لسير العملية السياسية في العراق وأداء الحكومة الجديدة، مشيرين إلى المؤشرات الإيجابية لقدرة الحكومة الجديدة وخطواتها الأولى ‏للنهوض بالعراق، معربين عن التزام دولهم الكامل بدعم العراق خلال المرحلة

المقبلة.‏