كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يفتتح اجتماع رؤساء اللجان السياسية بالبرلمانات العربية لمناقشة تقرير الحالة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مساء اليوم السبت ٨ ديسمبر ٢٠١٨م بمقر جامعة الدول العربية اجتماع رؤساء اللجان السياسية فى البرلمانات العربية، المخصص لمناقشة تقرير (الحالة السياسية فى العالم العربي للعام 2018) الذي أعده البرلمان العربي من خلال لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وصرح الدكتور مشعل بن فهم السلمى أن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز العلاقة بين البرلمان العربي والمجالس البرلمانية العربية للتشاور بشأن القضايا العربية الهامة .

وقال أن البرلمان العربي اعتمد آلية جديدة لمواكبة كافة التطورات والأحداث العربية واقتراح خطط العمل والتحرك لدعم القضايا العربية فى كافة المجالات، موضحاً أن البرلمان العربي فى تقريره السنوى الثانى للحالة السياسية فى العالم العربي لعام 2018 ينطلق من تعزيز التطورات الايجابية التي شهدتها الساحة العربية.

ويقدم التقرير استعراضاً للتطورات والتغيرات على الساحة العربية وإبراز التحديات والصعوبات التى يشهدها العالم العربي، ومتابعة خطط العمل التى أقرها البرلمان العربي .

ويعتمد التقرير على آلية الرصد والتحليل والتقييم وتقديم التوصيات والحلول وفقاً لنتائج التقرير ،حيث جاء التقرير فى ثلاثة محاور وهى التطورات الإيجابية على الساحة السياسية العربية خلال عام ٢٠١٨، والتحديات السياسية فى العالم العربي خلال عام ٢٠١٨، ورؤية البرلمان العربي وتوصياته تجاه الأوضاع السياسية فى العالم العربي .