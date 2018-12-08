كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل: ماكرون وحكومته المتسببان في تردي الوضع الفرنسي.. والتفاوض هو الحل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إسماعيل خلف الله، الكاتب والمحلل السياسي، إن المتسبب في تردي الوضع إلى هذه الحالة هو الرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية وذلك لأنهم لم يعيلوا اهتمامًا بالتظاهرات منذ نشوبها، جاء ذلك تعقيبًا على إعلان الداخلية الفرنسية اعتقال نحو ألف متظاهر من أصحاب السترات الصفراء خلال التظاهرات، حيث كان آلاف المحتجين قد خرجوا في عدد من المناطق الهامة في العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على قرارات الحكومة الفرنسية وارتفاع سقف مطالب المتظاهرين، واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأفادت وسائل إعلام فرنسية بوقوع عشرين إصابة من بينهم ثلاثة من رجال الأمن.

وأضاف خلف الله خلال مداخلته مع الإعلامي خالد عاشور، بالفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة الغد الاخبارية، أن الوضع الأن أصبح ساخنًا ومازال الاحتقان كامن من قبل أصحاب السترات الصفراء، لافتًا إلى أن التعليق المؤقت فيما يخص الضرائب لمدة 6 أشهر هو نوع من أنواع المراوغة في محاولة لامتصاص الغضب لحين إتمام الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن التفاوض وتراجع الحكومة عن قراراتها هو الحل الوحيد لفض التظاهرات، موضحًا أن تراجع ماكرون عن قراراته هذا يعتبر موته سياسيًا.