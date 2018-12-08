مراكش.. الصربي أوغنين غلافونيتش يُتوج بجائزة “أفضل مخرج”

أعلن رئيس لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ17، المخرج الأمريكي جيمس غراي، مساء اليوم السبت خلال حفل اختتام المهرجان بقصر المؤتمرات بمراكش، عن تتويج المخرج الصربي أوغنين غلافونيتش بجائزة “أفضل مخرج” عن شريطه “الشحنة”.

وأفاد منظمو مهرجان مراكش الدولي للفيلم، 80أن فيلما من مجموع الأفلام المعروضة في المهرجان هي من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، منها ثلاثة أفلام طويلة، منها ثلاثة عروض ستكون الأولى عالميا لفيلمين مغربيين وفيلم ياباني.

ومن بين 27 فيلما يمثل إفريقيا والشرق الأوسط، يشارك 12 فيلما مغربيا في هذه الدورة ال 17 من المهرجان، والتي تميزت ببرمجة 26 مناقشة عقب عرض الأفلام في المسابقة الرسمية وفي قسم “القارة 11”.