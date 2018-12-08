مانشستر سيتي يخسر الصدارة بهزيمته أمام تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم فريق تشيلسي مباراة القمة أمام مانشستر سيتي لصالحه بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى لمانشستر سيتي بالدوري منذ بداية الموسم الكروي 2018-2019.

وأحرز هدفا "البلوز" كل من اللاعبين نغولو كانتي وديفيد لوريز.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 41 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

وأهدر مانشستر سيتي أولى فرصه في الدقيقة التاسعة عندما مرر البرازيلي فرناندينيو الكرة داخل منطقة الجزاء إلى سترلينغ الذي سددها ضعيفة بين يدي الحارس كيبا أريزابالاجا.

وفي الدقيقة 15 وصلت الكرة إلى الألماني ليروي ساني أمام مرمى تشيلسي، لكن لويز أبعد الكرة من أمامه في الوقت المناسب.

واخترق ساني دفاع تشيلسي واجتاز سيزار أزبيليكويتا، قبل أن يسدد كرة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 32.

وهدأ إيقاع المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما وصلت الكرة إلى إيدين هازارد الذي مررها بدوره إلى كانتي، فما كان من لاعب الوسط الفرنسي إلى أن سددها قوية في سقف الشباك معلنًا نهاية الشوط بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وأنقذ إيديرسون حارس سيتي ركلة حرة نفّذها البرازيلي ويليان في الدقيقة 49، ودخل جيسوس إلى تشكيلة السيتي بدلا من ساني.

وأهدر ويليان فرصة جديدة لتشيلسي في الدقيقة 51، ثم أرغمت الإصابة صانع لعب مانشستر سيتي دافيد سيلفا على الخروج ليدخل مكانه إلكاي غوندوغان، وهو ما حصل أيضًا مع لاعب وسط تشيلسي كوفاسيتش الذي شارك بدلا منه روس باركلي.

وأجرى تشيلسي تبديله الأخير بإخراج ويليان وإشراك روبن لوفتوس-تشيك، وضاعف الفريق اللندني تقدمه في الدقيقة 78، من ركلة ركنية وصلت على رأس لويز الذي وضعها دون رقابة حقيقية في الشباك.

وحاول السيتي فيما تبقى من الوقت تقليص الفارق مع دخول فيل فودين بدلا من رياض محرز.

وأهدر تشيلسي فرصة تحقيق الهدف الثالث في الدقيقة 86 عندما فشل باركلي في إيجاد طريق الشباك إثر عرضية من بيدرو، رد عليها سيتي بتسديدة بعيدة المدى من فرناندينيو مرت بجانب المرمى.

وتصدى كيبا لمحاولة من جيسوس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.