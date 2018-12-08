الصين تغلق 1100 حساب بمواقع التواصل الاجتماعي و31 موقعًا إلكترونيًّا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الشّرطة الصينيّة اليوم السبت، إنّها أغلقت خلال هذا العام أكثر من ألف حساب في مواقع التّواصل الاجتماعيّة في الصّين، كما أوقفت عمل 31 موقعًا إلكترونيًّا، بسبب ممارستها "أنشطة غير قانونية مثل بث تعليقات مسيئة واستفزازية أو الابتزاز".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا" عن وزارة الأمن العام، فإنّ الشرطة وجدت أنّ حسابات بلغ عددها 1100 حساب على موقع "وي تشات" الذي تمله شركة "تنسينت" وموقع "وي يو" الذي تملكه شركة "سينا"، قد قامت بتلفيق اتّهامات ضدّ أفراد وشركات، وأنها قامت بإرسال معلومات "سلبية"، على حد تعبيرها" عبر الإنترنت وطالبت بفدية مقابل حذفها.

وتفرض الصّين في السنوات الأخيرة قوانين أكثر تشدّدًا وصرامةً للرّقابة على الإنترنت، كان أحدثها تشريع قانون جديد يفرض قيودًا على وسائل الإعلام، بالإضافة إلى فرضه إجراءات رقابية على المواقع الإعلامية والحملات الدعائية.

ويخوّل هذا القانون السلطات بحذف المحتوى الذي يعتبر "غير مقبول"، وهو ما قامت السلطات الصينية فعلًا بعمله، إذ أغلقت هذا العام حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب تراوحت من نشر محتوى بذئ وإشاعات عن المشاهير إلى مقالات اعتبرتها الرقابة غير سليمة من الناحية السياسية.