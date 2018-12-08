اتحاد أبناء سخنين يعود بنقطة ثمينة من بئر السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته الخارجية أمام هبوعيل بئر السبع بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد بئر السبع، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه بعد مرور 28 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 78 اقتنص اللاعب شلومي أزولاي هدف التعادل لصالح الفريق السخنيني.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب اتحاد أبناء سخنين، إيهاب شامي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يحتل المركز التاسع حاليا بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رعنانا يوم السبت المقبل.