بايرن ميونخ يدك شباك نورنبيرغ بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق بايرن ميونخ في مباراته البيتية أمام نورنبيرغ بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وحقق بايرن، الذي تأهل لأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، فوزه الأول في 5 مباريات على أرضه في الدوري وكان يمكنه زيادة عدد أهدافه.

كما أنه الانتصار الثالث على التوالي بجميع المسابقات ليدعم موقف المدرب نيكو كوفاتش.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق البافاري بهدفين أحرزهما اللاعب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق 9 و27 من عمر اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 حسم اللاعب فرانك ريبيري المباراة بهدف ثالث لصالح بايرن ميونخ.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد نورنبيرغ عند 11 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.