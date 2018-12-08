أمير قطر لن يشارك بالقمة الخليجية بالرياض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مصدر قطري رفيع المستوى مساء اليوم السبت، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لن يشارك في القمة الخليجية الـ39، التي ستنطلق أعمالها، يوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

ولمحت صحيفة "الشرق" القطرية، إلى عدم مشاركة الأمير تميم، في أعمال القمة الخليجية. وقالت إن "كل الدلائل تشير إلى أن الأمير لن يكون على رأس الوفد القطري في قمة الرياض".

وتلقى أمير قطر، الثلاثاء الماضي، رسالة خطية من ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، لدعوته لحضور القمة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية. إلا أن الدوحة لم تعلن حتى الساعة مستوى تمثيلها في أعمال القمة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي.

وتعقد القمة الخليجية بالرياض وسط أزمة مستمرة منذ نحو عام ونصف العام، عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ حزيران/يونيو 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية". وتتهم الدول الأربع قطر بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".

ويشارك في أعمال القمة ملك البحرين، حمد بن عيسى، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، بينما توفد مسقط نائب رئيس الوزراء، نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد.

ووفق بيان للديوان الملكي البحريني، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت، "يترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد البحرين إلى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها السعودية".

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سيترأس وفد دولة الكويت، فيما يترأس فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد، وفد السلطنة في القمة الخليجية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، يرافق آل سعيد، مسؤولون بالبلاد، منهم يوسف بن علوي، وزير الشؤون الخارجية.

ووفق المصادر ذاتها، يتوجه المسؤولون الخليجيون الثلاثة إلى الرياض، التي تستضيف القمة للمرة الثامنة في تاريخ القمم الخليجية.