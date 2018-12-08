مانشستر يونايتد يسحق فولهام برباعية مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا ساحقا على فولهام برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين أشلي يونغ، خوان ماتا، روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد، وفي المقابل سجل هدف فولهام الوحيد اللاب أبوباكار كامارا.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 26 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فولهام عند 9 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

البداية كانت مميزة من جانب مانشستر يونايتد، حيث استلم ماركوس راشفورد الكرة، ومررها إلى آشلي يونغ، ولكن تصدى لها سيرجيو ريكو حارس فولهام، في الدقيقة 4.

وافتتح أشلي يونغ التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 13 من المباراة، حيث استلم تمريرة من راشفورد، وبمجهود فردي مميز توغل وسط دفاعات الخصم وسدد كرة صاروخية على يسار الحارس ريكو.

وسجل خوان ماتا الهدف الثاني للشياطين الحمر، حيث انطلق لوكاكو بالكرة، ومرر لزميله راشفورد الذي بدوره أرسل تمريرة سحرية لماتا أمام المرمى وأسكنها في الشباك في الدقيقة 28.

وتألق الحارس ريكو لاعب فولهام، في التصدي لتسديدة صاروخية من ماركوس راشفورد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 36.

ونجح البلجيكي روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الثالث للشياطين الحمر، بصناعة من الإسباني خوان ماتا، وبعد سلسلة من التمريرات، في الدقيقة 42.

وقدم الشياطين الحمر خلال الشوط الأول أداء أكثر من رائع، بالظهور بأداء هجومي مميز، وتألق في خط الوسط للثنائي ماتا وهيريرا، حيث أضاف ديناميكية وحيوية عالية للفريق، وتألق أندير في قطع الكرات.

ولا يمكن إغفال المجهود الكبير للشاب الإنجليزي الموهوب ماركوس راشفورد، الذي صنع أول هدفين، وكانت له مساهمة في الهدف الثالث، وكان بمثابة كابوسًا لدفاعات فولهام.

بينما فولهام كان أكثر من سيء، وظهر عدم تركيز اللاعبين سواء في المراقبة أو التمركز، وخاصًة في الجبهة اليمنى التي جاء منها أهداف الشياطين الحمر، بجانب الفشل في تهديد مرمى دي خيا.

ومع بداية الشوط، قام كلاوديو رانييري مدرب فولهام بإجراء تغييرين دفعة واحدة، بإشراك كامارا وفيتو بدلا من ميتروفيتش وكاريني، لتتحول طريقة اللعب إلى (4-4-2)، ويشارك البدلاء كثنائي هجومي سعيًا لتعديل النتيجة.

ونجح بالفعل في أول ربع ساعة فولهام في السيطرة على الكرة، وبدء تهديد مرمى الشياطين الحمر، وكان أخطر تهديد في الدقيقة 57 بتسديدة من الألماني شورله.

وقرر جوزيه مورينيو إشراك ماركوس روخو بدلا من كريس سمولينغ الذي اشتكى من آلام.

ومنح حكم المباراة فولهام ركلة جزاء، بعد تدخل عنيف من هيريرا على كامارا، ونجح المهاجم البديل في تنفيذها بنجاح وتقليص الفارق لفريقه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 67.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أنجويسا لاعب فولهام عد تدخله العنيف على ماركوس راشفورد في الدقيقة 68، ليُعيد رانييري كامارا لخط الوسط ويترك فيتو في الهجوم، وأشرك البديل سيسيه بدلا من شورله.

وأشرك مورينيو فريد بدلا من لينجارد، لتتحول طريقة اللعب إلى (4-3-3)، وأهدر بعدها الشياطين الحمر العديد من الفرص، قبل أن يسجل راشفورد الهدف الرابع بتسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82، ليؤمن انتصار الشياطين.