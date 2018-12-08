شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتلاشي النفوذ الإيراني في العراق (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توقع موقع “إيران نيوز أبديت” إن يتلاشي نفوذ ملالي طهران في العراق مع فشل الاقتصاد الإيراني.

وأوضح تقرير للموقع المهتم بالشأن الإيراني، فإن النفوذ الإيراني في العراق كان يُمارس إلى حد كبير من خلال توفير الأموال للمشروعات والمبادرات التي تعمل على تحسين ثقافة واقتصاد العراق؛ ولكن مع تجفيف الأموال ، ترك النظام الإيراني العديد من المشروعات غير مكتملة، وهو شيء مدمر للغاية للشعب العراقي.

وتابع التقرير: “أحد الأمثلة على ذلك هو مشروع إسكان الأهوار؛ حيث قامت الشركات الإيرانية بصب الأساسات الخرسانية للمنازل التي ستفيد فقراء عرب الأهوار الذين يعيشون في جنوب العراق؛ لكنها لم تكمل العمل؛ حيث كان يتم الدفع للشركات مسبقًا، لذا فإن عرب الأهوار أصبحوا أسوأ حالاً من ذي قبل؛ لأنهم الآن ليس لديهم منازل ولا مال”.

وأضاف إن “طريق منفذ الشيب الحدودي، الذي أرادته إيران من أجل تسليم بضائعها من المعبر الحدودي إلى المناطق الحضرية في محافظة ميسان، نصف مكتمل ولا توجد علامة على قرب الانتهاء منه”.